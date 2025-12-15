Suscríbete
Ana de la Reguera confiesa que experimentó el amor con una mujer

La actriz habló de su experiencia sentimental con una mujer tras recibir el consejo de su hermana

Diciembre 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
ana-de-la-reguera-nueva-pelicula-doce-lunas.png

Getty Images

La intérprete contó en el programa de Montse & Joe, que tuvo una experiencia sentimental con una mujer en una app de citas. A sus 48 años, sigue abierta al amor.

Ana dijo que su hermana le aconsejó tener intimidad con otra mujer para conocerse mejor así misma, “yo sí he estado con una mujer, y se lo recomiendo a todas las mujeres porque creo que te conoces mucho a ti y en mi caso, a mi me salió una parte masculina que no conocía y me encantó”, dijo.

Además, aclaró que su relación con Eduardo Capetillo Jr, es solamente de amistad, despejando los rumores que señalaban que tenían un romance.

Ana reflexionó sobre las interacciones entre las personas dispuestas a conseguir romances por aplicaciones, y reveló que en la película que recién estrenó se habla de eso e incluso se menciona que los hombres “son lo más aburrido de las apps”, por lo que recomendó tener experiencias con mujeres.

