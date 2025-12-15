Fátima Bosch regresó a Tabasco para desfilar como Miss Universo 2025

El desfile programado en la ciudad de Villahermosa vio desfilar a la mujer más hermosa del mundo, Fátima Bosch quien fue recibida en su tierra natal por sus paisanos. La euforia por ver a Fátima obligó a las autoridades a cerrar el estadio de Béisbol Centenario 27 de febrero, debido a que estaba a toda su capacidad pero la gente rompió vallas para ingresar.

Desde temprano, la reina de belleza realizó un recorrido que inició en el malecón Carlos A. Madrazo y concluyó en la Fuente del Chorro, donde miles de ciudadanos se congregaron para verla pasar a bordo de un carro alegórico. Posteriormente, Fátima, se trasladó al Estadio Centenario, donde dirigió un mensaje a los asistentes acompañada de su familia.

“Esta corona no es vanidad ni banalidad. Esta corona es para traer luz a los lugares donde ha habido oscuridad”, expresó ante la multitud.

El regreso de Bosch a tierras mexicanas se da en medio de las polémicas que enfrenta, especialmente por los señalamientos de fraude en el certamen, lo que no importó a miles de asistentes que apoyaron a Fátima tras ganar la corona de Miss Universo.