Miss Universo retira su sede de México y regresa a EU

La Organización Miss Universo anunció el traslado de su sede a Nueva York, en medio de investigaciones de la FGR contra su copropietario Raúl Rocha

Diciembre 15, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
La Organización Miss Universo anunció que moverá su sede de México a Nueva York, donde estuvo durante décadas, esto por los procesos legales que enfrentan los propietarios de la organización, el empresario mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakrajutatip.

En un comunicado, se anunció que esta decisión se hará efectiva “de inmediato” y busca “retirar sus operaciones administrativas de la Ciudad de México y reubicarlas en la sede de la organización en Nueva York, donde históricamente han estado establecidas”.

Raúl Rocha dice en el comunicado, “esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, las cuales no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura”.

Según el documento, la decisión es el resultado de una evaluación que no proporciona un buen entorno para el funcionamiento seguro de la organización. Entre las razones para irse, se enlista, “la incertidumbre jurídica, la situación actual en materia de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas que han comprometido el marco institucional necesario para la estabilidad operativa a largo plazo y la proyección global”.

El comunicado agrega que inicialmente se establecieron en México para apoyar a la sede central de Nueva York, y ser una base operativa global, además de crear empleo y generar impacto económico para el país, pero “México ha perdido esta oportunidad en las circunstancias actuales, esta visión no pudo hacerse realidad al tiempo que se cumplían los estándares de gobernanza, estabilidad e institucionales exigidos por la Organización Miss Universo”.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
