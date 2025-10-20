Paris Art Week: obras que transforman el espacio en un organismo vivo y reactivo

El Comité professionnel des galeries d’art (CPGA) destaca la programación de galerías, instituciones y ferias que invitan ampliamente a coleccionistas, profesionales y amantes del arte a participar en este momento esencial del año. Cada octubre, París late al ritmo del arte. Con una oferta cultural única, la ciudad se consolida como una capital internacional de las artes y sigue afirmándose como tal en el contexto contemporáneo: tanto las instituciones públicas como las privadas proponen y renuevan una extraordinaria variedad de exposiciones y eventos artísticos.

Como parte de la programación de este año, el SO/ Paris, hotel de lujo ubicado en el antiguo edificio del Ayuntamiento de París que combina la arquitectura brutalista de los años sesenta con un diseño contemporáneo, invitó al artista Victor Cord’homme a crear una impresionante instalación site-specific en su lobby. La exposición, curada por Stefano Vendramin, fundador de la plataforma curatorial STRATA, estará en exhibición hasta el 9 de noviembre de 2025.

Ganador del Premio de Arte y Eco-Diseño 2024 de la organización Art of Change 21, Cord’homme trabaja con pintura, dibujo y escultura para crear mundos singulares y lúdicos. Su práctica canaliza una energía bruta a través de formas híbridas, explorando nuestra relación con el movimiento y con el entorno. Creadas íntegramente con materiales reutilizados, sus esculturas autónomas responden al ambiente, y cada elemento ha sido elegido por su “memoria” y sus imperfecciones.

Para el SO/ Paris, Cord’homme creó una instalación cinética: una serie de esculturas elaboradas con materiales reciclados como motores, fragmentos de latón y vidrio. Imaginadas como organismos vivos, estas piezas responden a las corrientes de aire y a la presencia de los visitantes, pulsando con el soplo, esa energía vital en constante flujo.

“Los humanos formamos parte del ciclo: generamos energía, pero también somos movidos por ella. Mis esculturas reflejan ese intercambio, un flujo constante entre nosotros y el mundo.”

— Victor Cord’homme

“La energía está en todas partes. Vibra en las máquinas, fluye entre los cuerpos. Con su obra, Victor Cord’homme nos lleva a ver la energía no como algo que se consume, sino como algo que se comparte, se transfiere y se transforma. Al situar la energía en el centro de su práctica, nos invita a repensar su significado. Aquí, se crea a través de la conexión. No es del tipo fósil, que alimenta ciudades y destruye el medioambiente, sino algo más suave, más íntimo: el viento, el calor del cuerpo, la delicadeza de la respiración. Es personal, emotiva y vibrante de vida. En el lobby del SO/ Paris, estas obras transforman el espacio en un organismo vivo y reactivo. Cobran vida con el contacto del visitante, recordándonos nuestra propia capacidad de generar cambio y convocándonos a moldear el mundo a través de la conexión humana.”

— Stefano Vendramin, curador invitado

Desde su inauguración en 2022, el SO/ Paris ha hecho del arte un pilar central de su identidad. Más de 120 obras están instaladas en todo el hotel, incluyendo The Seeing City, una instalación concebida por Olafur Eliasson y el Studio Other Spaces, ubicada en los pisos 15 y 16 del edificio. Incluso los ascensores se convierten en experiencias inmersivas, mostrando obras digitales en formato NFT.

El enfoque ecológico de Cord’homme está alineado con el compromiso del SO/ Paris con la hospitalidad sostenible. Como hotel certificado con la Green Key, un sello ecológico reconocido internacionalmente, el SO/ Paris mantiene prácticas responsables para reducir su huella ambiental. A través de sus decisiones curatoriales y del apoyo a artistas comprometidos con estas causas, el hotel promueve activamente la evolución del sector hacia modelos más sostenibles.