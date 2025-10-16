Diego de Erice lleva el orgullo mexicano a la XV Bienal de Florencia 2025

El arte mexicano brillará en la XV Bienal de Florencia con la participación del artista Diego de Erice, quien ha sido seleccionado para representar a México en esta plataforma de alcance mundial. El encuentro tendrá lugar del 18 al 26 de octubre de 2025 en la Fortezza da Basso, epicentro renacentista que recibirá a más de 600 artistas de 80 países bajo el eje temático “La sublime esencia de la luz y la oscuridad”.

En esta edición, la Bienal otorgará el Premio a la Trayectoria a Tim Burton, cineasta cuya obra, entre lo onírico y lo sombrío, encarna la dualidad entre claridades y sombras. Para De Erice, compartir espacio con una figura de este calibre es “un honor y una coincidencia simbólica”, pues su propio discurso artístico se ha construido en torno a la reconciliación de luces y oscuridades interiores.

La presencia de Diego de Erice en Florencia no es fortuita: su trayectoria ha estado marcada por un recorrido internacional sólido y ascendente. Desde el Premio al Mejor Pintor Hispanoamericano en GCO Sevilla, pasando por el reconocimiento a la Mejor Curaduría en Artexpo New York, hasta el sold out total en Miami Spectrum, cada paso ha reafirmado su lugar en el mapa global del arte contemporáneo.

Este 2025, además de su participación en la Bienal, el artista abre su propia galería, consolidando un año clave en el que estética, filosofía y proyección internacional confluyen en una misma visión: llevar el arte mexicano a nuevas fronteras.

La Bienal de Florencia, fundada por Pasquale Celona, es un referente mundial. La inclusión de un creador como De Erice en su XV edición es testimonio de que México ocupa cada vez un lugar más destacado en el escenario artístico global, reafirmando su poder creativo y cultural ante el mundo.

