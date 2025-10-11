Saint Laurent Rive Droite celebra a Quasar Khanh con la exposición Aerospace 1968

París es mucho más que cafés, museos y boutiques históricas. Este otoño, quienes viajen a la Ciudad Luz tendrán la oportunidad de descubrir una experiencia única en el universo Saint Laurent: la exhibición “Quasar Khanh: Aerospace 1968”, un homenaje a uno de los diseñadores más visionarios del siglo XX.

Un viaje al futuro desde 1968

Quasar Khanh, ingeniero y creador vanguardista, revolucionó el diseño con muebles inflables transparentes que parecían salidos de una película espacial. Su colección Aerospace, lanzada en 1968, rompió con la idea tradicional de los interiores y abrió paso a un estilo moderno, ligero y utópico. Ahora, Saint Laurent revive ese legado con reediciones exclusivas, entre ellas un sofá Chesterfield y una butaca Chester en acabado ahumado, piezas que combinan arte y funcionalidad.

¿Dónde puedes visitarlo?

La exposición se presenta en Saint Laurent Rive Droite Paris, el espacio curado por Anthony Vaccarello en la Rue Saint-Honoré, conocido por ser más que una boutique: es un destino cultural donde convergen moda, música, diseño y arte. Del 9 de octubre al 5 de noviembre de 2025, los visitantes podrán admirar piezas originales del diseñador vietnamita, junto con ediciones creadas en exclusiva para la maison.

Si estás planeando un viaje a París durante estas fechas, incluir una visita a esta exhibición es casi obligatorio. Es el lugar perfecto para quienes buscan ir más allá de los museos tradicionales y descubrir cómo la moda dialoga con la historia del diseño. Además, la experiencia en Rive Droite es en sí misma un punto de encuentro con la visión más creativa y arriesgada de Saint Laurent.