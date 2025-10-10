La CDMX impulsa el lanzamiento de “México por el clima: Semana de acción”

Se trata de un esfuerzo multisectorial, sin precedentes en la región, que posicionará a México como actor clave en la agenda climática global. El objetivo es generar un espacio de diálogo, aprendizaje e inspiración colectiva que permita crear sinergias y compromisos concretos entre actores de diversos sectores hacia una transición justa, resiliente y urgente para un futuro sostenible.

Érica Valencia Torres, Coordinadora Ejecutiva de México por el Clima, destacó el carácter colectivo e internacional de la iniciativa:

“Es un verdadero honor estar aquí con todas y todos ustedes…después de dos años de conversaciones con este grupo internacional, logramos que México pueda ser un líder, un epicentro a la vanguardia de la acción climática, que ponga muy en alto a nuestros ecosistemas y a las comunidades atrás de los ecosistemas.”

Bajo los ejes temáticos de Innovación Catalítica (acelerar soluciones transformadoras), Despertar Planetario (movilizar la conciencia colectiva) y Ecosistemas Resilientes (fortalecer la adaptación de lo local), México por el Clima busca facilitar y multiplicar la participación inclusiva de todos los sectores con una visión de largo plazo e impacto regional.

El programa del evento que se presentó, incluirá diversas actividades durante el mes de octubre, en particular durante tres días, entre las que destacan:

Foros y paneles con representantes de alto nivel gubernamentales, académicos, empresarios, financieros y sociedad civil.

Espacios de encuentro, aprendizaje e inspiración mutua entre actores de diversos sectores y con miradas heterogéneas sobre la agenda climática.

Experiencias interactivas que conecten a los participantes con la naturaleza y la comunidad.

Eventos paralelos de tipo cultural, artístico y gastronómico que inspiren y movilicen a la acción climática.

Plataformas de colaboración para empresas, sociedad civil, academia, juventudes, infancias y pueblos originarios.



El propósito es generar un espacio inclusivo para el diálogo que permita promover alianzas duraderas y detonar acciones colaborativas con un impacto positivo en el territorio, con la visión de replicarlo en la región.

En colaboración con Climate Group, Climate Week Latam y la participación de las Naciones Unidas en México, esta iniciativa refuerza el papel de México como líder regional de soluciones climáticas con miras a la COP30 que se celebrará en Belem, Brasil.

Asimismo, se contará con la participación de más de 100 actores nacionales e internacionales, entre ellos el Instituto Mexicano de la Justicia (IMJUS), Huerto Roma Verde, Pronatura México, el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas (COMPEPESCA), así como empresas y organizaciones como MACQUARIE, CEMEX, Heineken, L’Oréal, AXA y Bimbo. A ellos se suma Banorte, que participará como el banco mexicano sostenible patrocinador de México por el Clima.