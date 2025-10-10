Suscríbete
La CDMX impulsa el lanzamiento de “México por el clima: Semana de acción”

México por el Clima: Semana de Acción se celebra del 8 al 10 de octubre de 2025 en el Bosque de Chapultepec, Ciudad de México

October 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Erica Valencia.jpg

Se trata de un esfuerzo multisectorial, sin precedentes en la región, que posicionará a México como actor clave en la agenda climática global. El objetivo es generar un espacio de diálogo, aprendizaje e inspiración colectiva que permita crear sinergias y compromisos concretos entre actores de diversos sectores hacia una transición justa, resiliente y urgente para un futuro sostenible.

Érica Valencia Torres, Coordinadora Ejecutiva de México por el Clima, destacó el carácter colectivo e internacional de la iniciativa:

“Es un verdadero honor estar aquí con todas y todos ustedes…después de dos años de conversaciones con este grupo internacional, logramos que México pueda ser un líder, un epicentro a la vanguardia de la acción climática, que ponga muy en alto a nuestros ecosistemas y a las comunidades atrás de los ecosistemas.”

Bajo los ejes temáticos de Innovación Catalítica (acelerar soluciones transformadoras), Despertar Planetario (movilizar la conciencia colectiva) y Ecosistemas Resilientes (fortalecer la adaptación de lo local), México por el Clima busca facilitar y multiplicar la participación inclusiva de todos los sectores con una visión de largo plazo e impacto regional.

El programa del evento que se presentó, incluirá diversas actividades durante el mes de octubre, en particular durante tres días, entre las que destacan:

  • Foros y paneles con representantes de alto nivel gubernamentales, académicos, empresarios, financieros y sociedad civil.
  • Espacios de encuentro, aprendizaje e inspiración mutua entre actores de diversos sectores y con miradas heterogéneas sobre la agenda climática.
  • Experiencias interactivas que conecten a los participantes con la naturaleza y la comunidad.
  • Eventos paralelos de tipo cultural, artístico y gastronómico que inspiren y movilicen a la acción climática.
  • Plataformas de colaboración para empresas, sociedad civil, academia, juventudes, infancias y pueblos originarios.

El propósito es generar un espacio inclusivo para el diálogo que permita promover alianzas duraderas y detonar acciones colaborativas con un impacto positivo en el territorio, con la visión de replicarlo en la región.

En colaboración con Climate Group, Climate Week Latam y la participación de las Naciones Unidas en México, esta iniciativa refuerza el papel de México como líder regional de soluciones climáticas con miras a la COP30 que se celebrará en Belem, Brasil.

Asimismo, se contará con la participación de más de 100 actores nacionales e internacionales, entre ellos el Instituto Mexicano de la Justicia (IMJUS), Huerto Roma Verde, Pronatura México, el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas (COMPEPESCA), así como empresas y organizaciones como MACQUARIE, CEMEX, Heineken, L’Oréal, AXA y Bimbo. A ellos se suma Banorte, que participará como el banco mexicano sostenible patrocinador de México por el Clima.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
