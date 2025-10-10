Suscríbete
Entretenimiento

Nuevo álbum de Taylor Swift rompe récord de ventas y supera a Adele

Tay superó a Adele en ventas de álbumes y rompe récord en la era del streaming con “The Life of a Showgirl”

October 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-supera-album-de-adele

.

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

El nuevo disco de Taylor Swift superó el récord de ventas de álbumes en una semana, alcanzando 3,5 millones de unidades equivalentes a álbumes en los EU, según informes iniciales de la firma de seguimiento de datos Luminate, desde su lanzamiento el 3 de octubre.

De esa cifra, las ventas tradicionales de álbumes en compras físicas y digitales, representan 3,2 millones de copias, mientras que las 300.000 unidades restantes provienen de la actividad de streaming de las canciones del álbum.

Con 3,2 millones de copias vendidas, el álbum de Taylor sigue acercándose al récord de la mayor cantidad de ventas en una sola semana para un álbum en la era moderna.

El récord moderno de ventas en una sola semana lo tiene el álbum 25 de Adele, que debutó con 3,378 millones de copias vendidas en 2015.

Taylor superó la marca establecida por Adele en la era digital, donde los récords musicales ya no se miden solo por ventas físicas, sino por la combinación de streaming, descargas y formatos tradicionales.

En este escenario, Taylor revoluciona las plataformas con su nuevo lanzamiento, dominando los rankings modernos.

Comparado con su anterior álbum “The Tortured Poets Department”, que ya había registrado récords, esta nueva cifra es un salto aún mayor.

El lanzamiento incluyó ediciones limitadas y variantes exclusivas, la cuales incentivaron a los fans a obtener varias versiones, además del marketing vinculado al álbum y su posicionamiento como figura dominante en streaming, ayudaron a empujar las cifras.

Taylor Swift
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
belinda-lupillo-rivera.jpg
Entretenimiento
Belinda procede legalmente contra su ex por presunta violencia digital
October 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
eugenio-derbez-victoria-ruffo.jpg
Entretenimiento
Victoria Ruffo hace inesperada declaración sobre Eugenio Derbez
October 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nadie-nos-vio-partir-netflix.jpeg
Entretenimiento
“Nadie nos vio partir” la serie mexicana que todos esperan ver en Netflix
October 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-boda.jpeg
Entretenimiento
Amiga de Selena Gomez que le donó un riñón habló de la boda de la cantante
October 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Altair-Jarabo-pareja-diferencia-de-edad.jpg
Entretenimiento
Altair Jarabo cuenta qué es lo que le atrae de su esposo 19 años mayor
La actriz dijo que para ella no es ningún obstáculo la diferencia de edad que existe con su esposo Frederic García
October 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
juan-soler-paulina-mercado.jpeg
Entretenimiento
Paulina Mercado revela cómo se encuentra Juan Soler tras haber sido hospitalizado
La conductora contó detalles del estado de salud del actor que sufrió un episodio complicado en Colombia
October 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paola-rojas-habla-de-la-relacion-con-su-ex-zague.jpg
Entretenimiento
Paola Rojas habla de cómo es la relación con el padre de sus hijos
La periodista contó que la polémica que originó su divorcio ya quedó atrás, y que mantiene una relación cordial con Zague por el bien de sus hijos
October 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El vestido de novia que nunca fue: Nicola Peltz, Brooklyn Beckham y el drama con la familia más famosa de Inglaterra
Entretenimiento
Nicola Peltz y Brooklyn, ¿Qué quebró a la familia más famosa de Inglaterra?
Te contamos la historia completa del polémico camino de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, hasta el amor de una mujer que dividió a los hermanos
October 08, 2025
 · 
Tania Franco
'De Viaje Con Los Derbez' Red Carpet & Premiere
Entretenimiento
“Ya eres papá, ahora sí espero que me entiendas”, Eugenio Derbez sobre la paternidad con José Eduardo
Entre bromas, confesiones y reflexiones, Eugenio Derbez abrió conversación con sus hijos sobre lo que significa convertirse en papá
October 08, 2025
 · 
Tania Franco