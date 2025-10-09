Paola Rojas habla de cómo es la relación con el padre de sus hijos

Paola Rojas rompió el silencio y reveló cómo es actualmente la relación con el padre de sus hijos Luis Roberto Alves Zague.

Durante una entrevista con El Escorpión Dorado, Paola expresó, “me llevo muy bien con él”. Además, abordó la ruptura escandalosa que vivieron hace unos años, ya cual ya quedó superada.

“Fue una ruptura escandalosa, pero en serio le tengo muchísimo cariño, vivimos juntos años increíbles, tenemos dos hijos juntos, que es lo prioritario, tenemos gemelos de 14 años y gracias a eso, la verdad, como que nunca pedí el foco de lo importante, incluso en medio de todo el horror, pensaba primero en mis hijos, en lo lastimarlos, ni en ese momento, ni el el futuro”, explicó.

En este sentido, reveló que lo más complicado de su divorcio fue lidiar con la situación mediática. “Todo mundo opinando, reporteros, cámaras afuera de mi casa y de mi trabajo, las cosas que me escribían en redes sociales súper obscenas. Lo publico, al menos a mí, fue lo que más me lastimó”.

“Al final me di cuenta muy pronto que fue como una explosión y si vuelan las esquirlas y lastiman de muchas maneras, pero también muchas cosas se transforman y una de las positivas de esa transformación es que me abrió un espacio de empatía, sobre todo con las mujeres, que no lo puedo creer”, añadió.

Finalmente, Paola Rojas reconoció que su exesposo es un gran papá para sus hijos. “Hoy con más distancia, creo que todo salió muy bien. La verdas es que Zague es un buen tipo, un súper papá y es un gran exmarido”.