El multiverso llega a la nueva colección de Pandora

El universo de los héroes se expande más allá de los cómics para convertirse en joya. Marvel x Pandora regresa con una colección que reinterpreta el poder, la fuerza y la individualidad a través de piezas que brillan con significado propio.

October 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
HIGH_RGB_2025Q4G_collection_disney_go_ac_tp_product_marvel_06_RGB.jpg

Bajo el concepto “Share Your Power”, Pandora invita a celebrar la energía interior que nos impulsa a ser quienes somos. Porque los verdaderos superhéroes no solo viven en las historias: habitan en los gestos cotidianos, en la valentía de ser auténticos y en la capacidad de inspirar a otros.

Cada pieza de esta colección fusiona el lenguaje visual del universo Marvel con la sensibilidad artesanal de Pandora, creando un equilibrio entre fantasía y realidad. Los charms, y anillos están diseñados como amuletos modernos: símbolos de fuerza, resiliencia y esperanza.

HIGH_RGB_2025Q4G_collection_disney_go_ac_tp_pdp_model_styled_04_RGB.jpg

El brillo de la plata esterlina, los destellos dorados y los detalles en esmalte capturan la esencia de los íconos más poderosos del multiverso. Desde telarañas hasta el rayo de Thor o el emblema de Iron Man, cada diseño es una declaración de identidad, una invitación a llevar con orgullo la historia que nos inspira.

Más que una colección, Marvel x Pandora es una celebración del poder interior: esa chispa que nos mueve a seguir, a reinventarnos, a compartir nuestra luz con el mundo. Porque cada persona tiene un superpoder —y este es el momento de dejarlo brillar.

HIGH_RGB_194223C01_RGB.jpg

Pandora
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
