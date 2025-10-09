El multiverso llega a la nueva colección de Pandora

Bajo el concepto “Share Your Power”, Pandora invita a celebrar la energía interior que nos impulsa a ser quienes somos. Porque los verdaderos superhéroes no solo viven en las historias: habitan en los gestos cotidianos, en la valentía de ser auténticos y en la capacidad de inspirar a otros.

Cada pieza de esta colección fusiona el lenguaje visual del universo Marvel con la sensibilidad artesanal de Pandora, creando un equilibrio entre fantasía y realidad. Los charms, y anillos están diseñados como amuletos modernos: símbolos de fuerza, resiliencia y esperanza.

El brillo de la plata esterlina, los destellos dorados y los detalles en esmalte capturan la esencia de los íconos más poderosos del multiverso. Desde telarañas hasta el rayo de Thor o el emblema de Iron Man, cada diseño es una declaración de identidad, una invitación a llevar con orgullo la historia que nos inspira.

Más que una colección, Marvel x Pandora es una celebración del poder interior: esa chispa que nos mueve a seguir, a reinventarnos, a compartir nuestra luz con el mundo. Porque cada persona tiene un superpoder —y este es el momento de dejarlo brillar.