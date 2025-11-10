Suscríbete
Todas la marcas que usó Kris Jenner en su cumpleaños 70

La fiesta de lujo con celebridades invitadas con moda de alta costura y joyas vintage

November 10, 2025 • 
Tania Franco
Marcas de lujo que usó Kris Jenner

La icónica empresaria y productora de televisión Kris Jenner celebró su 70 cumpleaños con una de las fiestas más elegantes y comentadas del año. Rodeada de su famosa familia —incluidas sus hijas Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie—, la celebración fue un despliegue de lujo, moda y momentos memorables.

La “momager” lució espectacular con un vestido Givenchy Haute Couture diseñado por Alexander McQueen para la colección otoño/invierno 2002, una pieza de archivo que evocó el glamour del viejo Hollywood. El look se complementó con joyas vintage de Bvlgari y Van Cleef & Arpels, además de un anillo firmado por Lorraine Schwartz, aportando un toque clásico y sofisticado.

Kris Jenner diseño Givenchy Fall 2002 - marcas de lujo

Entre los invitados de lujo fueron Justin Bieber, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Paris Hilton, Mark Zuckenberg y algunas otras personalidades de alta relevancia en el medio, incluyendo a su influyente familia.

A lo largo de los años, Kris se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento y la moda, y esta celebración marcó otro momento inolvidable en la historia del clan Kardashian-Jenner.

