Entretenimiento

El mensaje más personal de Fátima Bosch para celebrar a su hermano

La Miss Universo compartió palabras íntimas y familiares hacia Bernardo Bosch

Diciembre 25, 2025 • 
Tania Franco
Fátima y Bernardo Bosch

Instagram: Fátima Bosch.

En medio de la atención mediática y las polémicas que han rodeado su triunfo, Fátima Bosch dejó claro cuáles son sus verdaderas prioridades. La Miss Universo 2025, originaria de Tabasco, utilizó sus redes sociales para celebrar el cumpleaños de su hermano con un mensaje profundamente emotivo, alejado de los reflectores y centrado en la familia.

Feliz cumpleaños a mi compañero de vida, al mejor consejero y amigo. Gracias por todas las aventuras crecer contigo ha sido mágico, gracias por cuidarme aún cuando no te hago caso. Por decirme “te lo dije”,por todo lo que vivimos y lo que falta, por compartir miedos, sueños y silencios, por ser testigo de mi crecimiento y yo del tuyo, por hacer de cada caos una anécdota, por sostenerme mientras aprendíamos a ser adultos, por todas las risas que sanaron, gracias, plot twist si te quiero.
Fatima Bosch.

Además de su cercanía y complicidad, el hermano de Fátima Bosch no ha pasado desapercibido entre los seguidores de la Miss Universo 2025, robando suspiros por su físico y presencia. Más allá de eso, destaca por su formación académica. Es un hombre preparado, con una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la George Washington University, confirmando que el carisma en la familia Bosch va de la mano con disciplina, preparación y visión.

