Yolanda Andrade comparte mensaje de Navidad tras problemas de salud

La conductora reapareció tras hospitalización y compartió un video de Navidad

Diciembre 26, 2025 
Diana Laura Sánchez
yolanda andrade

Yolanda Andrade preocupó a sus seguidores al revelar que estaba usando un tanque de oxígeno

Una semana después de salir del hospital, Yolanda Andrade celebró Navidad con su familia y aprovechó para enviar un mensaje en redes sociales.

En un video compartido por instagram, Yolanda expresó su felicidad de que toda su familia se puso de acuerdo para visitarla y pasar con ella Nochebuena, aunque dijo que considera que podría ser su última Navidad por las dos enfermedades que padece.

“Ustedes saben que yo soy una persona que no festeja mucho la Navidad, pero en esta ocasión es especial porque vino mi familia a verme desde muy lejos: mis sobrinos de Luxemburgo, mi familia de Estados Unidos y de Colombia”.

Además de enviar buenos deseos a sus seguidores en estas fechas, la locutora dijo, “que no se les olvide que los amo. Quizá esta sea mi última Navidad, así que no se les olvide nunca, jamás, que los amo”. Aunque todavía tiene dificultades para hablar, precisó que se está recuperando.

Cabe recordar que hace unas semanas, Yolanda fue hospitalizada por una recaída por los problemas de salud que padece del aneurisma que sufrió en 2023.

