Kendall Jenner desata rumores de romance con Ben Gorham

Kendall Jenner y el empresario de la exclusiva marca de perfumes de lujo han sido vistos juntos en varias ocasiones desde septiembre, elevando especulaciones sobre un nuevo romance. En nuevas fotos captadas en West Hollywood aparece paseando compartiendo café con Ben.

Los paparazzi los captaron durante una salida relajada en la que primero visitaron la tienda La Maison Française Antiques, especializada en piezas vintage, y más tarde hicieron una parada en el Architecture Bookstore Café. Ambos lucieron muy cómodos, sonrientes y demostrando la complicidad que existe entre ellos.

Kendall lucía un suéter oversized negro, pantalones holgados, zapatillas rojas y gafas de sol. Mientras que Ben llevaba unos jeans negros, chaqueta de mezclilla y lentes oscuros.

Kendall Jenner was spotted out with perfume mogul Ben Gorham for the fourth time in recent months as romance rumors between the stars heat up. 📸: BACKGRID pic.twitter.com/rqegA2wiPP — Page Six (@PageSix) December 18, 2025

De acuerdo con Page Six, esta podría ser la confirmación de que están saliendo en plan de romance, ya que han hecho al menos cuatro apariciones públicas desde septiembre.

Aunque por otro lado, algunos especulan que podría tratarse de una alianza creativa o de negocios. Cabe mencionar que la modelo viene de una relación con el jugador de la NBA Devin Booker, con quien terminó a mediados del año, además de su mediático romance con Bad Bunny, que concluyó en 2024.