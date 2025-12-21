Suscríbete
Entretenimiento

Kendall Jenner desata rumores de romance con Ben Gorham

La supermodelo y el empresario fundador de Byredo son vinculados sentimentalmente tras tener varias citas discretas en Los Ángeles

Diciembre 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
kendall jenner devin booker

Kendall Jenner estaría retomando su vida sentimental lejos de Bad Bunny

Instagram

Kendall Jenner y el empresario de la exclusiva marca de perfumes de lujo han sido vistos juntos en varias ocasiones desde septiembre, elevando especulaciones sobre un nuevo romance. En nuevas fotos captadas en West Hollywood aparece paseando compartiendo café con Ben.

Los paparazzi los captaron durante una salida relajada en la que primero visitaron la tienda La Maison Française Antiques, especializada en piezas vintage, y más tarde hicieron una parada en el Architecture Bookstore Café. Ambos lucieron muy cómodos, sonrientes y demostrando la complicidad que existe entre ellos.

Kendall lucía un suéter oversized negro, pantalones holgados, zapatillas rojas y gafas de sol. Mientras que Ben llevaba unos jeans negros, chaqueta de mezclilla y lentes oscuros.

De acuerdo con Page Six, esta podría ser la confirmación de que están saliendo en plan de romance, ya que han hecho al menos cuatro apariciones públicas desde septiembre.

Aunque por otro lado, algunos especulan que podría tratarse de una alianza creativa o de negocios. Cabe mencionar que la modelo viene de una relación con el jugador de la NBA Devin Booker, con quien terminó a mediados del año, además de su mediático romance con Bad Bunny, que concluyó en 2024.

Kendall Jenner
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Bad Bunny
Entretenimiento
Bad Bunny sorprende en CDMX con Julieta Venegas como invitada especial
Diciembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
KYLIE
Entretenimiento
Kylie Jenner revela que hay un fantasma en su casa y cuenta historias paranormales
Diciembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
Jamie Campbell Bower revela el secreto detrás de la inquietante voz de Vecna en Stranger Things
Entretenimiento
Jamie Campbell Bower sorprende con su debut en Broadway como parte del universo “Stranger Things”
Diciembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift revela por primera vez su rutina de alto rendimiento en su nuevo documental de Disney+
Entretenimiento
Taylor Swift revela por primera vez su rutina de alto rendimiento
Diciembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
rilley-nieta-elvis-presley.jpeg
Entretenimiento
Aseguran que Riley Keough, nieta de Elvis Presley es la mamá del hijo menor de John Travolta
Una demanda afirma que la actriz Riley Keough habría donado sus óvulos para la concepción de Benjamin Travolta, hijo de John y Kelly Preston
Diciembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El británico Richard Hart, fundador de Green Rhino, enfrenta críticas masivas tras cuestionar la cultura del pan en México y emitir una disculpa pública
Entretenimiento
¿Qué está pasando con la panadería más polémica de la CDMX?
El británico Richard Hart, fundador de Green Rhino, enfrenta críticas masivas tras cuestionar la cultura del pan en México y emitir una disculpa pública
Diciembre 18, 2025
 · 
Tania Franco
justin-baldoni-blake-lively-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Qué dice el supuesto plan de Justin Baldoni para eliminar a Blake Lively? Todos los detalles
Los rumores sobre la mala relación entre los protagonistas de “Romper el círculo” ha cruzado los límite de la novela que interpretaron
Diciembre 23, 2024
 · 
Laura Reyes
WhatsApp Image 2025-12-19 at 2.25.41 PM.jpeg
Entretenimiento
Russell Brand critica la relación de Katy Perry con Justin Trudeau
El comediante habló con sarcasmo sobre la nueva relación sentimental de Katy con el ex primer ministro canadiense
Diciembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez