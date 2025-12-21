Suscríbete
Moda

La joyería más especial para regalar esta temporada

Pandora comparte una selección de regalos pensados para quienes buscan detalles especiales a último minuto, sin renunciar al significado ni a la intención. Joyas que cuentan historias, celebran momentos y acompañan emociones: una propuesta perfecta para sorprender con algo más que un presente

Diciembre 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
PNGTRPNT_PSG2514_RGB.png

Pandora Moments: historias que se llevan puestas

Para quienes buscan un regalo cargado de significado, Pandora Moments ofrece piezas que capturan recuerdos, gustos y conexiones reales. Sus charms y brazaletes permiten crear combinaciones únicas que hablan de viajes, personas especiales, fandoms favoritos —como Disney, Marvel o Stranger Things— o pequeños momentos que marcaron el año.

Es la colección ideal para dar un regalo que se siente personal, auténtico y que continúa construyéndose con el tiempo. Cada charm puede ser un capítulo, un gesto o un recuerdo envuelto en una joya.

PNGTRPNT_PS1025017_RGB.png

Pandora Timeless: elegancia para todos los días

Para un regalo clásico, versátil y que nunca falla, Pandora Timeless reúne piezas que destacan por su brillo y sofisticación. Diseños que equilibran líneas limpias con detalles luminosos —como anillos con lazos transparentes, elementos en forma de mariposa, colgantes halo con destellos centrales o brazaletes de cadena con acentos de corazón— se convierten en esenciales del joyero.

Son piezas que funcionan igual de bien para un look diario como para elevar un outfit de noche, lo que las convierte en una opción segura y elegante para regalar en cualquier ocasión.
Personaliza con Amor: detalles que permanecen

Para quienes buscan un detalle verdaderamente único, Pandora ofrece la posibilidad de grabar mensajes, iniciales, fechas o palabras especiales con su propuesta Personaliza con Amor. Desde brazaletes hasta dijes y colgantes, las piezas con engraving son una forma sutil pero poderosa de transformar un regalo en un recuerdo.

Ya sea un mantra personal, una fecha significativa o un mensaje íntimo, estas piezas convierten un detalle de último minuto en un gesto profundamente personal

Pandora
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Ashley Park deslumbra con un vestido Dolce & Gabbana y alta joyería de Fendi
Moda
Ashley Park deslumbra con un vestido Dolce & Gabbana y alta joyería de Chopard
Diciembre 17, 2025
 · 
Tania Franco
3628-03BB-TIF-RGB-ATJ_Shot_03_120_EXT_4x5_LOWRES.jpg
Moda
Tiffany & Co. presenta su campaña protagonizada por Anya Taylor-Joy
Diciembre 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
HUBLOT WINTER CAMPAIGN 2025 - BIG BANG UNICO WINTER TITANIUM CERAMIC (1).jpg
Moda
Hublot presenta dos relojes con espíritu invernal
Diciembre 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
2-STILL-1_DEFY_Extreme_95.9114.9004.69.I203_16x9.jpg
Moda
Conoce el nuevo modelo de Zenith “DEFY EXTREME CRHOMA II”
Diciembre 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
RIANI CRUISE 4.0. Dreamland In Duesseldorf
Moda
Las tendencias de moda que dominarán el otoño-invierno 2025
¿Regresan las botas texanas? Estos son los básicos clave para la temporada más estilosa del año
Julio 31, 2025
 · 
Tania Franco
madonna-80s.JPG
Moda
Las tendencias y los iconos de moda de los años 80
Las celebs marcaron una época con sus peculiares estilos
Febrero 20, 2024
 · 
Diana Laura Sánchez
allegra versace.jpg
Moda
Quién es Allegra Versace, la hija de Donatella y heredera de Gianni Versace
La empresaria italiana se ha mantenido fuera de los reflectores que suelen rodear a la famosa casa de modas
Marzo 13, 2025
 · 
Lorena Salcedo
Gorros crochet
Moda
Las 3 tendencias que dominarán la moda en 2026
Del romanticismo de los lunares al espíritu rebelde de las tachas y la nostalgia artesanal del crochet, así se verán las tendencias que marcarán el 2026
Agosto 28, 2025
 · 
Tania Franco