Dove Cameron revela cómo fue su pedida de mano: “Quería una vida real contigo”

La historia de amor entre la actriz Dove Cameron y el cantante Damiano David comenzó a tomar forma en 2023, cuando surgieron los primeros indicios de romance tras ser vistos juntos en varios eventos y conciertos; la pareja hizo su debut oficial como tal en la alfombra roja en febrero de 2024.

¿Cómo le pidió matrimonio?

Durante meses, la artista sabía que el compromiso estaba en camino, aunque sin fecha clara. Entre comentarios sueltos sobre el diseño del anillo y un viaje a Puglia que parecía el escenario perfecto, Dove confesó que pasó mucho tiempo anticipando el momento ideal.

Sin embargo, la propuesta llegó cuando menos lo esperaba. En casa, usando una camiseta oversized, sin maquillaje y corriendo de un lado a otro mientras empacaba, Damiano se arrodilló y cambió por completo el rumbo de sus expectativas.

Me fui a la sala y él se arrodilló. [...] Fue tan conmovedor, me dijo: Sé que algunas chicas quieren pétalos de rosa y cosas grandes y extravagantes, pero quise hacerlo así porque quiero que sepas que la razón por la que quiero casarme contigo es porque quiero esta vida contigo. Quiero los platos. Quiero la ropa por lavar. Quiero la normalidad. Te quiero a ti con tu camiseta grande y sin maquillaje. Quiero una vida de verdad. Y elijo esto. Te elijo a ti. Espero que me elijas. Espero que elijas esto. Dove Cameron.

Sin fecha pública de cuando será la boda, ella contó que lo que más la conmovió no fue el anillo ni el gesto en sí, sino las palabras de él. Damiano atesoró más su vida juntos, que las expectativas “instagrameables”, sin foto del momento, es un momento que ambos recordarán por siempre.