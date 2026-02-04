Suscríbete
Elle Fanning lidera el caótico y entrañable universo de Margo’s Got Money Troubles

Basada en la novela de Rufi Thorpe, la producción llega a la pantalla con Elle Fanning no solo como protagonista, sino también como una de las impulsoras creativas del proyecto

Febrero 04, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
Primer-vistazo-de-Margos-Got-Money-Troubles.jpg

La nueva serie “Margo’s Got Money Troublesse perfila como una de las historias más originales y emotivas del año, combinando humor incómodo, drama familiar y una mirada muy actual sobre la inestabilidad económica que enfrentan muchos jóvenes.

La actriz nominada este año como “Mejor Actriz de Reparto” por La Academia, además de encabezar el elenco, impulsó a realizar una adaptación que respetara la esencia original de la obra.

Elle Fanning descubrió la novela antes de su publicación y quedó impactada por su mezcla de vulnerabilidad, ironía y realismo. Junto con su hermana y su productora, buscó desde el inicio llevar la historia a la televisión, trabajando de cerca con la autora para conservar el espíritu del libro.

Margos-Got-Money-Troubles.jpg

De qué trata la serie

La historia sigue a Margo Millet, una joven de 20 años cuya vida cambia por completo cuando queda embarazada de su profesor universitario. Sin terminar la carrera, con un bebé recién nacido y sin estabilidad financiera, Margo se enfrenta a una realidad que mezcla responsabilidades adultas con la confusión propia de su edad.

En su intento por salir adelante, toma una decisión poco convencional: abrir una cuenta en OnlyFans (una plataforma para contenido de adultos). Lejos de abordar el tema desde el morbo, la serie lomplantea como una salida pragmática dentro de un contexto donde las oportunidades son limitadas. Con la ayuda de su padre, un ex luchador profesional, Margo aprende a construir un “personaje”, conectar con su audiencia y convertir esa plataforma en su principal fuente de ingresos.

Elle-Fanning-en-Margos-Got-Money-Troubles.jpg

El elenco

Además de Elle Fanning como Margo, al reparto se suman:

  • Michelle Pfeiffer, como la madre de Margo
  • Nick Offerman, el padre ex luchador
  • Nicole Kidman, en un papel ampliado respecto al libro y también como parte del equipo de producción.

Temas que conectan

La serie resuena porque habla de temas muy contemporáneos como la dificultad económica de los jóvenes, la maternidad temprana, la construcción de identidad en internet y la familia como red de apoyo imperfecta pero vital. Las dinámicas familiares, tensas, desordenadas, pero llenas de afecto, se convierten en el corazón emocional de la historia.

Más que un drama sobre escándalos, “Margo’s Got Money Troubles” se presenta como el retrato de una joven que intenta no hundirse, usando las herramientas que tiene a la mano. El resultado es una historia caótica, humana y sorprendentemente cálida sobre crecer a la fuerza en un mundo que no siempre da segundas oportunidades.

