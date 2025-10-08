Suscríbete
Novia de Cruz Beckham reacciona a las críticas por la diferencia de edad de casi 10 años

Jackie Apostel, la novia brasileña del hijo menor de David Beckham habló sobre las críticas que ha recibido su relación

October 07, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
La productora y compositora germano-brasileña de 29 años, mantiene una relación con Cruz Beckham de 20.

La pareja se conoció durante el festival de Glastonbury en Inglaterra. Después de que dieron a conocer su relación, compartieron viajes familiares y aparecieron juntos en eventos de moda y celebraciones familiares.

Recientemente aparecieron juntos en Paris Fashion Week en el desfile de Victoria, la madre de Cruz, quien presentó su nueva colección Primavera-Verano 2026.

Las imágenes en las que aparece la pareja en el desfile de la Semana de la Moda desataron críticas, a tal grado que Apostel defendió su relación y expresó por qué anda con Cruz, quien es 10 años menor que ella. “Porque es amable, divertido, inteligente, cariñoso, determinado, maduro, con talento, leal, y también bastante guapo”.

Victoria Beckham estrenó la colección de su marca en la Semana de la Moda de París este fin de semana, y estuvo acompañada de su familia, entre ellos su esposo David Beckham, y tres de sus hijos: Cruz, Romeo Beckham y Harper Beckham.

