Novia de Cruz Beckham reacciona a las críticas por la diferencia de edad de casi 10 años

La productora y compositora germano-brasileña de 29 años, mantiene una relación con Cruz Beckham de 20.

La pareja se conoció durante el festival de Glastonbury en Inglaterra. Después de que dieron a conocer su relación, compartieron viajes familiares y aparecieron juntos en eventos de moda y celebraciones familiares.

Recientemente aparecieron juntos en Paris Fashion Week en el desfile de Victoria, la madre de Cruz, quien presentó su nueva colección Primavera-Verano 2026.

Las imágenes en las que aparece la pareja en el desfile de la Semana de la Moda desataron críticas, a tal grado que Apostel defendió su relación y expresó por qué anda con Cruz, quien es 10 años menor que ella. “Porque es amable, divertido, inteligente, cariñoso, determinado, maduro, con talento, leal, y también bastante guapo”.

Victoria Beckham estrenó la colección de su marca en la Semana de la Moda de París este fin de semana, y estuvo acompañada de su familia, entre ellos su esposo David Beckham, y tres de sus hijos: Cruz, Romeo Beckham y Harper Beckham.