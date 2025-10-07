Suscríbete
Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu se reconcilian en la celebración de los 25 años de “Amores perros”

Durante el homenaje a la película en el Palacio de Bellas Artes, Alejandro González sorprendió al público al confirmar que hizo las paces con Guillermo, escritor con quien trabajó en la icónica película estrenada en el año 2000

October 07, 2025 
Diana Laura Sánchez
En el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, se celebró el 25 aniversario de la película “Amores Perros”, ganadora de 55 premios y nominada en más de 30 ocasiones en diversas entregas de reconocimientos del séptimo arte.

Como parte del homenaje, se proyectó la película y el compositor de la banda sonora original, Gustavo Santaolalla ofreció un concierto especial para cerrar con broche de oro la conmemoración en la que estuvo presente parte del elenco, incluyendo a Gael García Bernal, Adriana Barraza, Vanessa Bauche, Goya Toledo y Jorge Salinas.

Después de más de dos décadas, las diferencias profesionales que originaron conflictos entre Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu terminaron en la función conmemorativa de los 25 años de “Amores Perros”.

Los conflictos tenían que ver con declaraciones inconformes de ambos. Arriaga sostuvo que no se le dio el crédito que merecía por su aportación creativa, mientras que Iñárritu y su equipo consideraron que Arriaga reclamaba una autoría exclusiva injustificada.

Este lunes, el cineasta Alejandro González Iñárritu ofreció un emotivo discurso junto al guionista Guillermo Arriaga con quien coescribió esta obra emblemática del cine mexicano.

“Luego de años enemistados, hemos resuelto dejar atrás nuestras desavenencias y retornar a la amistad que nos unió y que nos permitió realizar tres películas juntos de las cuales nos sentimos orgullosos. Los veinticinco años de Amores Perros se convirtieron en la coyuntura ideal para que volviéramos a dialogar y a rescatar puntos de encuentro. En un mundo cada vez más polarizado y donde las discrepancias pesan más que las similitudes, creemos que dar este paso puede brindar un ejemplo de concordia y de voluntad. A lo largo de los años, y aún de manera reciente, diversas voces nos azuzaron para confrontarnos. Hoy pesan más los voces de nuestras familias y las de la gente que nos quiere, que nos impulsaron a reconocer la valía del afecto perdido entre nosotros y que hemos decidido recuperar”, expresaron.

