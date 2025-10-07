Entretenimiento
Guillermo Arriaga
Entretenimiento
Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu se reconcilian en la celebración de los 25 años de “Amores perros”
Durante el homenaje a la película en el Palacio de Bellas Artes, Alejandro González sorprendió al público al confirmar que hizo las paces con Guillermo, escritor con quien trabajó en la icónica película estrenada en el año 2000
October 07, 2025
·
Diana Laura Sánchez