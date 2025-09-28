Entretenimiento
Amores perros
Entretenimiento
“Amores Perros” de González Iñárritu llega a Bellas Artes con función especial
Una de las cintas más conocidas del cine mexicano regresa a la gran pantalla, y lo hará en el Palacio de Bellas Artes
September 28, 2025
·
Diana Laura Sánchez