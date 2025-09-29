Suscríbete
Entretenimiento

“Amores Perros” de González Iñárritu llega a Bellas Artes con función especial

Una de las cintas más conocidas del cine mexicano regresa a la gran pantalla, y lo hará en el Palacio de Bellas Artes

September 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
amores-perros-pelicula.jpeg

Amores Perros, dirigida por Alejandro González Iñárritu, cumple 25 años y tendrá una función única y conmemorativa, además la proyección incluirá un concierto especial de Gustavo Santaolalla.

La función será el lunes 6 de octubre de este año, a las 7 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Los boletos van desde los $80 hasta los $160 pesos, y se podrán comprar en taquilla del Palacio de Bellas Artes o en línea.

Amores Perros es considerada una de las películas más conocidas del cine mexicano, estrenada en el año 2000. La cinta teje tres relatos entrelazados por un accidente automovilístico, con una mirada crítica y humana sobe la violencia, la desigualdad y los vínculos afectivos. La versión que se proyectará es la restaurada en imagen y sonido en 2020, por lo que será una oportunidad para revivirla en pantalla grande como nunca antes.

Al finalizar la proyección, el público podrá disfrutar de un concierto especial encabezado por Gustavo, compositor de la banda sonora original de la película. El músico interpretará algunas de las piezas que dieron identidad sonora a Amores Perros y que lo posicionaron como uno de los creadores musicales del cine contemporáneo.

La cinta fue escrita por Guillermo Arriaga y protagonizada por un elenco que incluía a Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Adriana Barraza, Humberto Busto y Álvaro Guerrero. Desde su estreno, en México ganó 11 premios Ariel, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y en el extranjero obtuvo el BAFTA a Mejor Película en Lengua no inglesa, además del premio de la crítica en el Festival de Cine de Cannes. También fue nominada al Oscar como Mejor Película de Habla no inglesa.

Amores perros Bellas Artes Alejandro González Inñárritu
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
tom-holland-accidente-como-se-encuentrajpg
Entretenimiento
Tom Holland reaparece tras sufrir accidente durante el rodaje de “Spider-Man:Brand New Day”
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mery-streep-dolce&gabanna.jpeg
Entretenimiento
Meryl Streep y las celebs que asistieron al show de Dolce&Gabbana en Milán Fashion Week
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
maite-perroni-andres-tovar.jpg
Entretenimiento
Maite Perroni y Andrés Tovar, invitados especiales en el desfile de Ferragamo Spring/Summer 2026 en Milán
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-boda-benny-blanco.jpeg
Entretenimiento
Selena Gomez celebra su boda con un vestido espectacular de Ralph Lauren
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Boda de Benny Blanco y Selena Gomez - Reacción de Justin Bieber
Entretenimiento
La reacción y los mensajes ocultos de Justin Bieber a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
El post de Justin y su mensaje oculto que explotó en redes durante la boda entre Selena y Benny
September 27, 2025
 · 
Tania Franco
Regina Murguía
Entretenimiento
Regina Murguía, integrante de JNS confiesa que ya preparó su testamento tras enfrentar diagnóstico de cáncer
Después de atravesar complicaciones de salud por un tumor en el colon, la famosa comenzó un proceso de radioterapias tras haberse sometido a una cirugía en meses pasados
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carmen-aub-hija-condicion-sordera.jpeg
Entretenimiento
Carmen Aub revela que su bebé nació con pérdida auditiva
La actriz mexicana de 35 años dio a conocer el diagnóstico de su hija recién nacida
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sandra-echeverria-karla-souza-leo-de-lozanne.jpg
Entretenimiento
Sandra Echeverría arremete contra Karla Souza por Leo de Lozanne
La actriz habló de una situación del pasado que generó conflictos en su entorno personal y profesional
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Lewis Hamilton y su perro Roscoe
Entretenimiento
¿Qué le pasó a Roscoe? El perrito de Lewis Hamilton
Lewis Hamilton comparte el estado crítico de su querido Roscoe y conmueve al mundo con su mensaje en redes sociales
September 26, 2025
 · 
Tania Franco