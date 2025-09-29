“Amores Perros” de González Iñárritu llega a Bellas Artes con función especial

Amores Perros, dirigida por Alejandro González Iñárritu, cumple 25 años y tendrá una función única y conmemorativa, además la proyección incluirá un concierto especial de Gustavo Santaolalla.

La función será el lunes 6 de octubre de este año, a las 7 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Los boletos van desde los $80 hasta los $160 pesos, y se podrán comprar en taquilla del Palacio de Bellas Artes o en línea.

Amores Perros es considerada una de las películas más conocidas del cine mexicano, estrenada en el año 2000. La cinta teje tres relatos entrelazados por un accidente automovilístico, con una mirada crítica y humana sobe la violencia, la desigualdad y los vínculos afectivos. La versión que se proyectará es la restaurada en imagen y sonido en 2020, por lo que será una oportunidad para revivirla en pantalla grande como nunca antes.

Al finalizar la proyección, el público podrá disfrutar de un concierto especial encabezado por Gustavo, compositor de la banda sonora original de la película. El músico interpretará algunas de las piezas que dieron identidad sonora a Amores Perros y que lo posicionaron como uno de los creadores musicales del cine contemporáneo.

La cinta fue escrita por Guillermo Arriaga y protagonizada por un elenco que incluía a Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Adriana Barraza, Humberto Busto y Álvaro Guerrero. Desde su estreno, en México ganó 11 premios Ariel, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y en el extranjero obtuvo el BAFTA a Mejor Película en Lengua no inglesa, además del premio de la crítica en el Festival de Cine de Cannes. También fue nominada al Oscar como Mejor Película de Habla no inglesa.