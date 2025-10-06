Muere actriz de “Grey’s Anatomy” y “Big Bang Theory” a los 52 años

Kimberly Hébert Gregory nació el 12 de julio de 1972 en Houston, Texas. Desde temprana edad mostró pasión por las artes escénicas. Estudió en la High School for the performing and Visual Arts de su ciudad natal y más tarde obtuvo una licenciatura en Psicología en Mount Holyoke College.

Después, cursó una maestría en Trabajo Social en la Universidad de Chicago, donde también se integró al circuito teatral.

Luego comenzó a destacar en los escenarios de Chicago Theatre Company, donde fue nominada al Joseph Jefferson Award como Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Shakin “the mess outta misery”. Cinco años después, dio el salto a la televisión y al cine.

A lo largo de más de 20 años de trayectoria, Kimberly participó en diferentes producciones conocidas en la televisión estadounidense.

El también actor y músico informó que la actriz falleció el pasado 3 de octubre y agradeció las “lecciones de valentía, de arte, de resilencia”, que les dejó, “mucho más que mi exesposa, fuiste mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco vivo de tu voz. A través de él, tu brillantez nunca se desvanecerá. A través de él, tu risa siempre resonará”.

“Eras la encarnación de la brillantez, una mujer cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia transmitía tanto fuego como elegancia”, escribió su esposo para despedirla.