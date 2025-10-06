Aldo de Nigris es el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México

El creador de contenido e influencer originario de Monterrey, Nuevo León, se convirtió en el ganador de la tercera temporada del reality. Aldo es sobrino de Poncho de Nigris, quien es conductor y figura pública y de Aldo de Nigris, exfutbolista profesional.

Inicialmente, Aldo comenzó en el deporte intentando consolidar una carrera en el futbol, jugando en las Fuerzas Básicas del Club de Futbol Monterrey, donde se desempeñó como delantero, sin embargo, a los 19 años se retiró del ámbito profesional y comenzó a invertir su tiempo en crear contenido de entretenimiento en redes sociales, donde su personalidad y su físico lo ayudaron a construir una sólida cantidad de seguidores.

Aldo se dedica a crear contenido de deporte, fitness y también ha realizado campañas de modelaje. En la televisión ha participado en reality shows, antes de su participación en la casa, participó en programas de tele como Guerreros y Exatlón EU. También tiene un podcast que se llama Más allá del Fierro.

Aldo de Nigris ganó 4 millones de pesos que utilizará para comprar una casa a su madre, según reveló en su canal de Youtube. El joven expresó que su madre vive actualmente con su abuela y no cuenta con vivienda propia, por lo que su objetivo es apoyarla. “De repente la familia se va contra ella, de ‘vividora’ mi abuela y mis tíos le dicen cosas. Sería una buena inversión regalarle un departamento o algo”.

Cuando fue anunciado ganador, el joven rompió en llanto antes de apagar las luces de la casa tras 71 días de convivencia. Previo a salir de la casa, Aldo de Nigris le expresó a Galilea Montijo su deseo de compartir el premio con Abelito, quien quedó en tercer lugar y se convirtió en su mejor amigo.

“Quiero compartir el premio con Abelito, porque me la pasé muy bien con él acá adentro, me ayudó mucho”, expresó el influencer.