Georgina Rodríguez y Lauren Sánchez presumen lujosos anillos en Paris Fashion Week

Las lujosas joyas que llevaron Georgina Rodríguez y Lauren Sánchez a Paris Fashion Week no pasaron desapercibidas. Ambas presumieron sus anillos de compromiso valorados en conjunto en más de 8.5 millones de dólares.

Ambas celebridades fueron el centro de atención luego de aparecer sentadas juntas, disfrutando del exclusivo desfile de moda, mientras lucían sus diamantes en el dedo anular.

Para la ocasión, Georgina Rodríguez optó por llevar un look total black, compuesto por un vestido largo satinado, de escote en V, mangas largas y abertura en la pierna, que complementó con una gargantilla de diamantes con una esmeralda en el centro y anillos, incluido el de compromiso que le dio Cristiano Ronaldo, valorado en más de 6 millones de dólares.

Por su parte, Lauren Sánchez llevó el anillo con el que se casó en Venecia, el cual tiene un valor de 2.5 millones de dólares. En cuanto a su look, llevó un maxivestido de Balenciaga, diseñado en forma de abrigo, con hombros caídos, escote en V, mangas largas holgadas y falda en corte A, que sumó con un par de botas extralargas de cuero, un cinturón de hebilla plateada, un clutch a juego y joyería de diamantes.