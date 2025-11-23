Quién es el papá de Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo

En la publicación en la red social X, Pemex expresó, “un logro que refleja esfuerzo, profesionalismo y pasión. La familia petrolera felicita a Fátima Bosch Fernández por su logro como Miss Universo 2025. Hija de nuestro compañero Bernardo Bosch Hernández”.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, el padre de Fátima acumula 27 años y 9 meses en Pemex. Desde enero de 2017 como asesor del director general de Pemex Exploración y Producción, cargo que ocupa desde hace 8 años y 11 meses. Antes, trabajó como Gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo entre julio de 2016 y enero de 2017, durante siete meses. También fue Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de abril de 2014 a julio de 2016, por dos años y cuatro meses.

Entre octubre de 2009 y abril de 2014 se desempeñó como Gerente de Control de Gestión Pemex Exploración y Producción, durante cuatro años y siete meses. En 2009, trabajó como Asesor en la Dirección Corporativa de Operaciones de Pemex, de febrero a octubre, por nueve meses. De abril de 2005 a febrero de 2009 fue Gerente de Control de Gestión en la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, durante tres años y once meses. En septiembre de 2002 y abril de 2005 ocupó el puesto de Jefe de la Unidad de Control de la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas, por dos años y ocho meses.

El padre de Fátima comenzó su trayectoria en Pemex como Superintendente de Atención de Auditorías Internas del Proyecto Cantarell, cargo que desempeñó de marzo de 1998 a septiembre de 2002, durante cuatro años y siete meses.

Recientemente surgió una polémica tras las acusaciones del ex juez del certamen, Omar Harfouch, quien dijo que Pemex tuvo injerencia en el triunfo de la mexicana, por lo que Pemex decidió aclarar que actualmente no tiene ninguna relación contractual vigente con empresas de las que Raúl Rocha, presidente de MU es propietario.

Mediante un comunicado, Pemex sostuvo que, “conforme debida diligencia se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023, con dichas empresas y que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente con ellas”. Además, aclaró que la publicación de felicitación a Fátima se realizó en el marco del estusiasmo popular por su triunfo.