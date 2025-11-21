Suscríbete
Entretenimiento

Fátima Bosch gana Miss Universo y se lleva cuantioso premio

La tabasqueña se convirtió en la mujer más bella del mundo tras ganar el certamen internacional en Tailandia

Noviembre 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-miss-universo.jpeg

Fátima Bosch se llevó algo más que la costosa corona de perlas de Miss Universo y el título de reina. Además de esto, la modelo obtuvo un millonario premio, entre otros beneficios.

Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en ponerse la corona del certamen, tras responder a la última pregunta de qué haría si ganara el título de MU esta noche, a lo que respondió, “como Miss Universo les quiero decir que crean en el poder de su autenticidad, porque sus sueños y su corazón importan. Y nunca permitan que nadie las haga dudar de ustedes mismos ni de su valor, porque son poderosos y poderosas, y su voz merece ser escuchada”.

fatima-bosch-miss-universo.jpeg

Tras ganar el certamen, Victoria Kjaer, la anterior Miss universo entregó la corona a la ganadora del concurso de belleza en Tailandia. Esta pieza se llama The Lumiére de I’Infiniti que significa luz del infinito. La corona incluye perlas de mar, pero de color dorado, además de diamantes. Su costo es de 5 millones de dólares.

De acuerdo con Telemundo, Miss Universo 2025 se mudará a un lujoso departamento en Nueva York, en Estados Unidos, donde se costean sus gastos de alimentación y más. Además, la ganadora del 74 certamen de MU, también recibirá un premio de 250 mil dólares por llevarse el título de la “mujer más hermosa del mundo”.

Además, se le otorga un salario mensual de 50 mil dólares, durante todo el año que dure su reinado, lo que da una sumatoria total de 12 millones. Como beneficios extra, tiene acceso a maquillistas, stylist profesionales y asesores personales para el cuidado de su imagen y su bienestar.

Miss Universo Fátima Bosch
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
WhatsApp Image 2025-11-20 at 12.44.38 PM.jpeg
Entretenimiento
Llega el primer vistazo de “Los Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”
Noviembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kevin Jonas lanza su primer canción
Entretenimiento
⁠Kevin Jonas lanza su primer canción como solista, este fue su emotivo mensaje
Noviembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
salmon-miss-universojpeg
Entretenimiento
Miss Noruega sorprende con traje de “salmón” en Miss Universe 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
representante-jamaica.jpeg
Entretenimiento
Gabrielle Henry, la representante de Jamaica en Miss Universe 2025 sufrió fuerte caída
Noviembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paris-hilton-casa-los-angeles-incendio.jpg
Entretenimiento
Paris Hilton aclara supuesto intento de reclutamiento para Jeffrey Epstein
La modelo, empresaria y socialité estadounidense se pronunció sobre el rumor que circula desde el estreno del documental “Surviving Jeffrey Epstein” en 2020
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nicole-kidman-urban-divorcio.jpeg
Entretenimiento
Keith Urban habla del impacto emocional que le dejó su ruptura con Nicole Kidman
El cantante reconoció públicamente la angustia y la soledad que vivió tras su separación de la actriz
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-traje-tipico.jpeg
Entretenimiento
Fátima Bosch desfiló en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025 con este look
Miss México deslumbró con un diseño artesanal con penacho, colibríes y rosas rojas, inspirado en la diosa mexica Xochiquétzal
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-audiencia.jpeg
Entretenimiento
Christian Nodal revela qué pasó tras la audiencia en Reclusorio Oriente
El cantante dio sus primeras declaraciones luego de terminar la audiencia donde se definió su situación legal por el presunto uso de documentos falsos en contratos con la disquera Universal Music
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El video de Rosalía cantando en las calles hace 14 años que hoy emociona al mundo
Entretenimiento
El video de Rosalía cantando en las calles hace 14 años que hoy emociona al mundo
La grabación rescatada en redes muestra a la cantante española interpretando en Barcelona mucho antes de convertirse en una estrella global
Noviembre 19, 2025
 · 
Tania Franco