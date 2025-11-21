Fátima Bosch gana Miss Universo y se lleva cuantioso premio

Fátima Bosch se llevó algo más que la costosa corona de perlas de Miss Universo y el título de reina. Además de esto, la modelo obtuvo un millonario premio, entre otros beneficios.

Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en ponerse la corona del certamen, tras responder a la última pregunta de qué haría si ganara el título de MU esta noche, a lo que respondió, “como Miss Universo les quiero decir que crean en el poder de su autenticidad, porque sus sueños y su corazón importan. Y nunca permitan que nadie las haga dudar de ustedes mismos ni de su valor, porque son poderosos y poderosas, y su voz merece ser escuchada”.

Tras ganar el certamen, Victoria Kjaer, la anterior Miss universo entregó la corona a la ganadora del concurso de belleza en Tailandia. Esta pieza se llama The Lumiére de I’Infiniti que significa luz del infinito. La corona incluye perlas de mar, pero de color dorado, además de diamantes. Su costo es de 5 millones de dólares.

De acuerdo con Telemundo, Miss Universo 2025 se mudará a un lujoso departamento en Nueva York, en Estados Unidos, donde se costean sus gastos de alimentación y más. Además, la ganadora del 74 certamen de MU, también recibirá un premio de 250 mil dólares por llevarse el título de la “mujer más hermosa del mundo”.

Además, se le otorga un salario mensual de 50 mil dólares, durante todo el año que dure su reinado, lo que da una sumatoria total de 12 millones. Como beneficios extra, tiene acceso a maquillistas, stylist profesionales y asesores personales para el cuidado de su imagen y su bienestar.