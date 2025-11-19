Suscríbete
Fátima Bosch desfiló en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025 con este look

Miss México deslumbró con un diseño artesanal con penacho, colibríes y rosas rojas, inspirado en la diosa mexica Xochiquétzal

Noviembre 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-traje-tipico.jpeg

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, participó este 19 de noviembre en la esperada Gala de traje típico celebrada en Tailandia, luciendo un diseño artesanal inspirado en la diosa mexica. Durante la gala vimos a las concursantes del certamen desfilar con atuendos llenos de color, que representan la identidad y el patrimonio de sus países.

La modelo desfiló entre las más de 120 concursantes que fueron saliendo en orden alfabético en el Impact Arena de Bangkok, portando un atuendo con penacho colorido de plumas, flores y piedras en tonalidades rojas, verdes y doradas. El vestido incorporó unas enormes alas y grandes aplicaciones doradas sobre los brazos y la falda bordada artesanalmente, creando un efecto escénico imponente acentuado por la presencia de colibríes y tres grandes rosas rojas, símbolo recurrente en las deidades mexicas y referente de la feminidad.

En ambas manos, llevó rojas de gran tamaño, acompañando su andar con elegancia evocando las ofrendas florales y el simbolismo ritual del mexicano antiguo.

fatima-bosch.jpeg

El desfile de trajes típicos es de suma importancia dentro del certamen de Miss Universo, ya que permite a cada país poner en primer plano su herencia cultural y creatividad textil.

El espectacular traje que eligió Fátima Bosch fue creado por el diseñador mexicano Fernando Ortiz y requirió un proceso de elaboración de siete meses. La inspiración central fue la diosa Xochiquétzal, deidad mexica de la belleza, el amor y las flores, reconocida también como protectora de los artistas y símbolo de fertilidad y artesanías en la cultura azteca. El traje tiene un valor aproximado de 150 mil pesos, por la combinación de materiales artesanales, confección a mano y detalles que buscan transmitir el espíritu de la tradicional mexicana en el escenario internacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
