Sofía Niño de Rivera revela un duelo: “No sabía que podías sentir tristeza por alguien que sigue vivo”

La comediante abrió su corazón en Netas Divinas y compartió cómo fue perder a una de sus mejores amigas

Noviembre 18, 2025 • 
Tania Franco
Sofía Niño de Rivera revela el duelo más inesperado de su vida

Durante una reciente emisión de Netas Divinas, Sofía Niño de Rivera abrió una conversación profunda sobre la amistad, los límites y los duelos silenciosos que muchas personas viven sin darse cuenta. La comediante compartió una de las experiencias más dolorosas y desconcertantes que ha atravesado: perder a una de sus mejores amigas sin explicación alguna.

Una de mis mejores amigas con la que viví todo, que de repente me cortó de su vida sin explicación.
Sofía Niño de Rivera.

Ante la confusión, decidió ir a buscarla personalmente para entender qué estaba pasando, pero la respuesta fue aún más dura. Sofía contó que su amiga la hizo sentir que estaba exagerando —“me hizo gaslighting”—, le dijo que estaba “loca” y finalmente le cerró la puerta en la cara.

La comediante confesó sentir un nuevo tipo de dolor y reflexionó que este cierre representó un duelo profundo y poco hablado.

No sabía que se podía sentir tristeza por alguien que seguía vivo.
Sofía Niña de Rivera.

El duelo en amistades es un tema que no es tan explorado al día de hoy, las cicatrices emocionales que puede dejar el abandono de alguien que — en teoría — debía ser incondicional. La pérdida de amigas importantes también duele, y a veces tanto como una ruptura amorosa.

Sofía Niño de Rivera
Comunicóloga en Medios Digitales
