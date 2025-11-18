Suscríbete
Gavin Casalegno comparte fotos inéditas de su boda por su primer aniversario

El actor de “The Summer I Turned Pretty”, publicó imágenes nunca antes vistas de su boda

Noviembre 18, 2025 • 
Tania Franco
boda de Gavin Casalegno - the summer i turned pretty

Instagram.

El actor decidió recordar uno de los días más importantes de su vida compartiendo un carrusel íntimo y emotivo con motivo de su primer aniversario de matrimonio. Aunque su boda había sido discreta y alejada del spotlight, Gavin abrió por primera vez una ventana a ese momento tan especial.

Fotos nunca antes vistas

El actor que causó sensación en la serie “The Summer I Turned Pretty”, al interpretar al encantador Jeremiah Fisher, celebró su primer año de casado con la bella enfermera Cheyanne King Casalegno. Ambos comparten su camino de fe a través de sus redes sociales.

Gavin Casalegno se casó en noviembre de 2024 en una ceremonia íntima y elegante. Sin embargo, la pareja decidió mantener los detalles en privado hasta ahora. Con su publicación, el actor expresó la gratitud y el amor que siente un año después de haber dado el “sí, acepto”, acompañando las fotos con un mensaje dedicado a su esposa y a lo que han construido juntos en estos meses.

The Summer I Turned Pretty Gavin Casalegno
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
