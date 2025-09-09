Suscríbete
¿Coincidencia? Las parejas de Conrad y Jeremiah se parecen demasiado a Belly en la vida real

Usuarios señalan el parecido entre la esposa de Gavin Casalegno y la novia de Christopher Briney con Lola Tung, protagonista de la serie juvenil, ¿se parecen?

September 09, 2025 • 
Tania Franco
la esposa de Gavin Casalegno y la novia de Christopher Briney con Lola Tung

Getty Images.

El fenómeno detrás de la serie

The Summer I Turned Pretty, basada en las novelas de Jenny Han, se ha convertido en una de las series juveniles más comentadas de los últimos años. La trama gira en torno al triángulo amoroso de Belly Conklin y los hermanos Conrad y Jeremiah Fisher, quienes luchan por su amor en medio de veranos llenos de emociones, amistad y crecimiento personal.

El cast de "The Summer I Turned Pretty"

Jamie McCarthy/Getty Images

Lo que dicen las redes

Más allá de la pantalla, las redes sociales han encontrado un detalle curioso que no ha pasado desapercibido: los fans aseguran que tanto la esposa de Gavin Casalegno como la novia de Christopher Briney tienen un gran parecido físico con la actriz Lola Tung, quien interpreta a Belly en la serie.

Christopher Briney y su novia

Adela Loconte/Variety via Getty Images

Para muchos, se trata de una coincidencia divertida que parece “darle vida” a la trama de la ficción en la vida real, pues los actores que disputan el amor de Belly en la historia comparten parejas que recuerdan inevitablemente a la protagonista.

Este fenómeno ha generado debate sobre cómo los fans proyectan la ficción en la vida de los actores, un reflejo del fuerte impacto cultural que la serie ha tenido en la audiencia juvenil.

Gavin Casalegno - Jeremiah Fisher

Francois Durand/Getty Images

Más allá de la coincidencia

Si bien la comparación es anecdótica y nace del ojo agudo de los fans, revela la forma en que las series contemporáneas trascienden la pantalla para convertirse en temas de conversación masiva.

La conexión entre la ficción de Jenny Han y la vida de sus protagonistas demuestra que The Summer I Turned Pretty es mucho más que una historia romántica: es un fenómeno cultural que alimenta constantemente el diálogo en redes sociales.

The Summer I Turned Pretty Gavin Casalegno Series de streaming series de televisión parejas famosas
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
