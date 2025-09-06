Suscríbete
Gavin Casalegno, estrella de The Summer I Turned Pretty, sorprende con mensajes en redes sociales

Conocido mundialmente por su papel de Jeremiah en la exitosa serie The Summer I Turned Pretty, ha el actor confesó una parte muy íntima de su vida

September 06, 2025 • 
Tania Franco
Gavin Casalegno

Sara Jaye/Getty Images for Dunkin’

El actor abre su corazón sobre su espiritualidad, la importancia de la fe y la belleza de la imperfección. Más allá de su faceta como actor, el joven intérprete se ha mostrado transparente sobre su vida espiritual y su visión personal de la fe.

El joven actor le reveló a sus seguidores que tiene una relación profunda y vulnerable con Dios.

Si él es el autor y consumador de tu fe, solo pídele más fe. Si sientes que no quieres perseguir a Dios, que prefieres estar en lo tuyo, pídele fe. Eso cambiará tu perspectiva por completo. Jesús siempre intercede por ti y desea tener encuentros personales contigo.
Gavin Casalegno.

Para el actor, la clave está en la oración constante y en la apertura a lo espiritual: “De ahí nace un encuentro personal donde quedas cautivado, al grado de querer buscar a Dios cada día, en cada conversación y en cada instante de tu vida”.

Gavin Casalegno - The Summer I turned pretty

Emma McIntyre/Getty Images for IMDb

La belleza de lo humano y lo imperfecto

En otro mensaje, Gavin compartió una reflexión íntima sobre su humanidad y sus errores:

Al final del día, soy solo un ser humano roto y lleno de fallos. Todavía miento, todavía falto al respeto a mis padres, todavía cometo errores. No soy mejor que nadie, y jamás pretenderé lo contrario.
Gavin Casalegno.

Con estas palabras, el actor resaltó que en la vulnerabilidad y la imperfección también hay belleza: “Somos personas rotas, pero hay tanta belleza en la ruptura”.

Gavin Casalegno - The Summer I turned pretty

WWD/WWD via Getty Images

Un mensaje que conecta con sus fans

La sinceridad de Casalegno ha sido recibida con calidez por su comunidad digital. Sus mensajes no solo reflejan su fe cristiana, sino también un llamado a vivir con autenticidad, reconociendo que las fallas no nos definen, sino la manera en que buscamos crecer a partir de ellas.

Gavin Casalegno - The Summer I turned pretty

Anna Webber/Getty Images for Teen Vogue

En un mundo donde muchas figuras públicas proyectan una imagen idealizada, la honestidad del actor destaca y lo conecta aún más con sus seguidores, quienes lo ven como alguien cercano y real.

The Summer I Turned Pretty Gavin Casalegno
