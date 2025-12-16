Suscríbete
Entretenimiento

Martha Higareda revela porqué estuvo en riesgo tras el nacimiento de sus hijas

La actriz compartió su batalla y recibió un emotivo mensaje de apoyo de su esposo, Lewis Howes

Diciembre 16, 2025 • 
Tania Franco
Martha Higareda revela que estuvo en riesgo tras el nacimiento de sus hijas

Martha Higareda abrió su corazón en redes sociales al compartir uno de los episodios más delicados de su vida, ocurrido tras el nacimiento de sus dos hijas, las primeras de su matrimonio con el escritor y conferencista Lewis Howes. A través de un mensaje profundamente personal, la actriz reveló que enfrentó una emergencia médica grave derivada de preeclampsia, una condición que puso en riesgo su vida semanas después del parto.

Según relató, tras el nacimiento de las bebés —una de ellas permaneció en cuidados intensivos— la familia logró regresar a casa. Sin embargo, días después, Higareda tuvo que ser llevada de urgencia al hospital cuando su presión arterial alcanzó niveles críticos de 215, situación que mantuvo a los médicos casi seis horas intentando estabilizarla.

Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía.
Martha Higareda.

Un mes y medio de cuidados y hospitalizaciones

Martha Higareda también reveló que, en el mes y medio posterior, tuvo que regresar dos veces más a emergencias, lo que convirtió el posparto en un periodo física y emocionalmente desafiante. Agradeció de manera especial a su esposo, a sus familias, amigos y al equipo médico que la acompañó durante todo el proceso.

Recé. Y sé que Dios y El rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón.
Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar...
Martha Higareda.

Hoy, ya en casa con sus hijas, la actriz se mostró profundamente agradecida por haber recibido una nueva oportunidad de vida. Su testimonio ha generado una ola de mensajes de apoyo, destacando la importancia de hablar abiertamente sobre las complicaciones posparto y el papel del acompañamiento médico, familiar y emocional en estos momentos críticos.

Martha Higareda
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
yolanda-andrade-tiempo-de-vida.jpg
Entretenimiento
Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia tras sufrir recaída
Diciembre 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
roberto-carlos-accidentejpeg
Entretenimiento
Roberto Carlos sufre accidente automovilístico en Brasil durante grabación de TV
Diciembre 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paulina-goto-quien-es-la-mascara.jpeg
Entretenimiento
Paulina Goto gana "¿Quién es la máscara?” como Tropi Coco
Diciembre 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nick-reiner.jpeg
Entretenimiento
Quién es Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner detenido tras el homicidio de sus padres
Diciembre 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Los mensajes ocultos detrás de “La Perla”, el nuevo video musical de Rosalía
Entretenimiento
Los mensajes ocultos detrás de “La Perla”, el nuevo video musical de Rosalía
Simbolismo, ruptura y renacimiento: el significado visual del videoclip junto a Yahritza y Su Esencia
Diciembre 15, 2025
 · 
Tania Franco
Esto hizo Benny Blanco ante las críticas por su actitud con Selena Gomez
Entretenimiento
Esto hizo Benny Blanco ante las críticas por su actitud con Selena Gomez
El productor intentó calmar la polémica tras semanas de señalamientos por momentos incómodos en entrevistas junto a su esposa
Diciembre 15, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-12-15 at 10.37.57 AM.jpeg
Entretenimiento
Hallan muerto a Rob Reiner y a su esposa; detuvieron a su hijo
El director y su esposa fueron encontrados sin vida en su casa de Los Ángeles
Diciembre 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Todo lo que debes saber antes de ir al concierto de Bad Bunny en CDMX
Entretenimiento
Todo lo que debes saber antes de ir al concierto de Bad Bunny en CDMX
Consejos clave para disfrutar al máximo el tour de 8 fechas “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” en el Estadio GNP Seguros
Diciembre 15, 2025
 · 
Tania Franco