Martha Higareda revela porqué estuvo en riesgo tras el nacimiento de sus hijas

Martha Higareda abrió su corazón en redes sociales al compartir uno de los episodios más delicados de su vida, ocurrido tras el nacimiento de sus dos hijas, las primeras de su matrimonio con el escritor y conferencista Lewis Howes. A través de un mensaje profundamente personal, la actriz reveló que enfrentó una emergencia médica grave derivada de preeclampsia, una condición que puso en riesgo su vida semanas después del parto.

Según relató, tras el nacimiento de las bebés —una de ellas permaneció en cuidados intensivos— la familia logró regresar a casa. Sin embargo, días después, Higareda tuvo que ser llevada de urgencia al hospital cuando su presión arterial alcanzó niveles críticos de 215, situación que mantuvo a los médicos casi seis horas intentando estabilizarla.

Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Martha Higareda.

Un mes y medio de cuidados y hospitalizaciones

Martha Higareda también reveló que, en el mes y medio posterior, tuvo que regresar dos veces más a emergencias, lo que convirtió el posparto en un periodo física y emocionalmente desafiante. Agradeció de manera especial a su esposo, a sus familias, amigos y al equipo médico que la acompañó durante todo el proceso.

Recé. Y sé que Dios y El rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón.

Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar... Martha Higareda.

Hoy, ya en casa con sus hijas, la actriz se mostró profundamente agradecida por haber recibido una nueva oportunidad de vida. Su testimonio ha generado una ola de mensajes de apoyo, destacando la importancia de hablar abiertamente sobre las complicaciones posparto y el papel del acompañamiento médico, familiar y emocional en estos momentos críticos.