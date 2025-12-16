Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia tras sufrir recaída

Según dieron a conocer los periodistas de espectáculos Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal, Yolanda Andrade fue hospitalizada desde hace unos días. Durante la emisión del programa De Primera Mano, el periodista informó que la hospitalización ocurrió de manera reciente y que se trata de una recaída.

Yolanda fue diagnosticada en 2023 con un aneurisma cerebral y aunque se encontraba en tratamiento, el 21 de noviembre de 2024 sufrió una recaída de salud mientras se encontraba grabando uno de los programas que conduce, por lo que la presentadora se vio obligada a pausar sus compromisos laborales ya que presentaba dificultad para caminar y para hablar.

En agosto de este año, informó que tenía una enfermedad degenerativa que ya no tiene cura. “Tengo dos diagnósticos y los dos que tengo no tienen cura. Entonces, en conclusión, quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero pues eso lo decide Dios”, señaló.

Mientras que Jorge Carbajal recordó que hace poco Yolanda había regresado a la televisión con buen ánimo, recuperándose. Asimismo, señaló que cuenta con excelentes médicos que la están atendiendo ya que su cuerpo se encuentra resentido tras los tratamientos que ha recibido.

“El problema es que su cuerpo ya está muy maltratado por tantos sueros, inyecciones y procedimientos. Está muy molida, pero confiamos en que está en buenas manos y que pronto va a salir adelante”, añadió.