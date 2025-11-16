Diane Kruger protagoniza el thriller psicológico “Pequeños Desastres”

De los ganadores del BAFTA® del equipo creativo de Roughcut Television (COMA, Big Boys), en asociación con Fremantle, PEQUEÑOS DESASTRES se estrenó a principios de este año en Paramount+ en el Reino Unido e Irlanda, donde la crítica elogió sus interpretaciones convincentes y su oportuna exploración de las presiones de la maternidad.

SINOPSIS

PEQUEÑOS DESASTRES se centra en una amistad de diez años entre Jess (Kruger), Liz (Jo Joyner), Charlotte (Shelley Conn) y Mel (Emily Taaffe), cuatro futuras madres que se unieron pese a tener poco en común, excepto sus fechas de parto, pero que se han apoyado mutuamente durante la maternidad.

Cuando la “perfecta” madre ama de casa Jess lleva a su bebé al hospital con una lesión en la cabeza que no puede explicar, su amiga cercana y doctora de guardia en urgencias, Liz, debe tomar la desgarradora decisión de si llamar o no a los servicios sociales. Con una sola llamada telefónica, Liz desencadena una cadena de acontecimientos que se propagan, fracturan y casi destruyen no solo a sus familias, sino también a todo su grupo de amistad.

Protagonizada por Diane Kruger, el elenco incluye a Jo Joyner (The Wives, For Her Sins, Shakespeare & Hathaway), Shelley Conn (Gen V, Alex Rider, Bridgerton), Emily Taaffe (The Rising, The Beast Must Die, War and Peace), JJ Feild(Turn, Austenland, The Peripheral), Ben Bailey Smith (Star Wars: Andor, The Split, Brief Encounters), Patrick Baladi(The Hack, DI Ray, Ted Lasso) y Stephen Campbell Moore (The History Boys, Masters of the Air, Criminal Record).

Dirigida por la nominada al BAFTA Eva Sigurðardóttir (Good Night, Rainbow Party), la serie combina realismo y suspenso para crear un retrato íntimo pero inquietante de la maternidad moderna.

PEQUEÑOS DESASTRES fue adaptada para la pantalla por Ruth Fowler y Amanda Duke, con los productores ejecutivos Ash Atalla, Alex Smith y Marianna Abbotts para Roughcut Television, y con la autora Sarah Vaughan también como productora ejecutiva. Simon Judd se desempeña como productor ejecutivo para Fremantle, con Eva Sigurðardóttir en la dirección y Myf Hopkins en la producción. Fremantle se encarga de las ventas internacionales.

