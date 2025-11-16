Suscríbete
Entretenimiento

Diane Kruger protagoniza el thriller psicológico “Pequeños Desastres”

El thriller psicológico de seis episodios adaptado de la exitosa novela de Sarah Vaughan (Anatomy of a Scandal), estrenará todos sus episodios el jueves 11 de diciembre, exclusivamente en Paramount+

November 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
pequeños-desastres.jpeg

De los ganadores del BAFTA® del equipo creativo de Roughcut Television (COMA, Big Boys), en asociación con Fremantle, PEQUEÑOS DESASTRES se estrenó a principios de este año en Paramount+ en el Reino Unido e Irlanda, donde la crítica elogió sus interpretaciones convincentes y su oportuna exploración de las presiones de la maternidad.

SINOPSIS

PEQUEÑOS DESASTRES se centra en una amistad de diez años entre Jess (Kruger), Liz (Jo Joyner), Charlotte (Shelley Conn) y Mel (Emily Taaffe), cuatro futuras madres que se unieron pese a tener poco en común, excepto sus fechas de parto, pero que se han apoyado mutuamente durante la maternidad.

Cuando la “perfecta” madre ama de casa Jess lleva a su bebé al hospital con una lesión en la cabeza que no puede explicar, su amiga cercana y doctora de guardia en urgencias, Liz, debe tomar la desgarradora decisión de si llamar o no a los servicios sociales. Con una sola llamada telefónica, Liz desencadena una cadena de acontecimientos que se propagan, fracturan y casi destruyen no solo a sus familias, sino también a todo su grupo de amistad.

Protagonizada por Diane Kruger, el elenco incluye a Jo Joyner (The Wives, For Her Sins, Shakespeare & Hathaway), Shelley Conn (Gen V, Alex Rider, Bridgerton), Emily Taaffe (The Rising, The Beast Must Die, War and Peace), JJ Feild(Turn, Austenland, The Peripheral), Ben Bailey Smith (Star Wars: Andor, The Split, Brief Encounters), Patrick Baladi(The Hack, DI Ray, Ted Lasso) y Stephen Campbell Moore (The History Boys, Masters of the Air, Criminal Record).

Dirigida por la nominada al BAFTA Eva Sigurðardóttir (Good Night, Rainbow Party), la serie combina realismo y suspenso para crear un retrato íntimo pero inquietante de la maternidad moderna.

PEQUEÑOS DESASTRES fue adaptada para la pantalla por Ruth Fowler y Amanda Duke, con los productores ejecutivos Ash Atalla, Alex Smith y Marianna Abbotts para Roughcut Television, y con la autora Sarah Vaughan también como productora ejecutiva. Simon Judd se desempeña como productor ejecutivo para Fremantle, con Eva Sigurðardóttir en la dirección y Myf Hopkins en la producción. Fremantle se encarga de las ventas internacionales.

pequeños desastres
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
¿Qué pasó con el actor que interpretó a Peeta en Los Juegos del Hambre? Josh Hutcherson
Entretenimiento
¿Qué pasó con el actor que interpretó a Peeta en “Los Juegos del Hambre’”?
November 16, 2025
 · 
Tania Franco
Rosalía habla de Dios
Entretenimiento
“Hay inspiración bíblica a la hora de hacer esa letra”, Rosalía explica su visión de Dios en “LUX”
November 16, 2025
 · 
Tania Franco
nodal-audiencia-universal-music.jpg
Entretenimiento
Juez ordena audiencia en contra de Christian Nodal y sus padres
November 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
billie-eilish-elon-musk.jpg
Entretenimiento
Billie Eilish llama “patético cobarde” a Elon Musk
November 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-candela-terminaronjpg
Entretenimiento
Alejandro Sanz y Candela Márquez habrían terminado su relación
Candela no acudió con el intérprete a la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas, donde fue premiado
November 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angelica-vale-separacion-otto-padronjpg
Entretenimiento
Angélica Vale reacciona a los rumores de infidelidad tras anunciar su divorcio con Otto Padrón
Luego de hacer pública su separación del padre de sus hijos, la actriz habló de los rumores que circulan
November 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristian-castro-mariela-sanchez-ruptura-motivosjpg
Entretenimiento
Cristian Castro confirma su ruptura con Mariela Sánchez y niega haber sido infiel
El cantante compartió su versión sobre su ruptura con la mujer con quien se iba a casar
November 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
La versión rock de "The Fate of Ophelia" que se volvió viral
Entretenimiento
La versión rock de “The Fate of Ophelia” que se volvió viral
Así suena el poderoso cover de una banda de Nashville de la canción de Taylor Swift
November 15, 2025
 · 
Tania Franco
Dua Lipa - sus mejores covers
Entretenimiento
Los 10 mejores covers de Dua Lipa
La cantante británica ha sorprendido durante su carrera por su versatilidad musical y estos son sus covers más celebrados de su carrera
November 15, 2025
 · 
Tania Franco