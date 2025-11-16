Cristian Castro confirma su ruptura con Mariela Sánchez y niega haber sido infiel

Cristian Castro rompió el silencio sobre su separación de Mariela Sánchez. En una entrevista con Canal Siete de Mendoza, el cantante que hasta hace pocos días planeaba su boda para febrero de 2026, habló abiertamente sobre el fin de su relación y los rumores que lo vinculan con Marcela de Filippis, presidenta del club de fans en Formosa.

“No hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie. Yo nunca soy el malo. Quiero que se repita la gente que yo soy el bueno”, dijo el artista que despejó cualquier especulación sobre infidelidades.

“Siempre que vean por ahí prensa mala y cosas así muy negativas mías, le pido por favor que no lo crean. Créame que a todo el mundo trato bien y mucho más a Mariela”, añadió.

Además, detalló que la ruptura no fue producto de una traición repentina. “Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné ni nada. O sea, está hablado hace meses. Venimos, lamentablemente, perdiendo control, perdiendo realmente armonía, perdiendo cosas esenciales de la relación”.

De acuerdo con su versión, la decisión de separarse ya estaba tomada y ambos eran conscientes de que el vínculo no daba para más. “No pasaba ni cuatro días que ya estábamos volviendo a tener una situación. La verdad, no pudimos y luchamos y quisimos estar y nos tenemos un gran amor y tuvimos un amor, pero enorme, con situaciones del pasado que a mí me dolían mucho, que yo traía mucho a la mesa y la verdad que ella también estaba cansada que yo le trajera cosas del pasado”.

Ahora que el cantante se encuentra soltero dijo que no conocerá a nadie para vivir su proceso. “Yo no voy a tener novia hoy, ni nada, ni mañana. Yo voy a hacer mi luto, la voy a respetar”.