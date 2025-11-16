Dua Lipa lanza su propia marca de skincare

Dua Lipa lanzó su propia marca de skincare en colaboración con Augustinus Bader. La idea de la artista de incursionar en esta industria nació de su necesidad de lucir una piel radiante en medio del ajetreo de la vida cotidiana. “Mi vida va muy deprisa. Me siento como si estuviera viajando constantemente, de gira, actuando, y siento que mi piel siempre lo refleja. Por eso quería productos de calidad que pudieran seguir ese ritmo y ese estilo de vida alocados. El cuidado de la piel no tiene por qué ser excesivamente complicado en un millón de pasos”, declaró.

La colección se compone de tres esenciales: un limpiador cremoso-espuma, un suero de brillo y una crema renovadora. Cada producto está formulado con la tecnología TFC5, creada por Augustinus Bader, pensado para pieles jóvenes que buscan lucir radiantes sin pasos tan complejos.

Sus productos fueron elaborados con fórmulas veganas, sin fragancias añadidas, sin parabenos, sulfatos ni aceites minerales, enfocados en proteger la barrera cutánea, reforzar la elasticidad y ofrecer un acabado luminoso sin efecto “abrumado”.

Estos productos incluyen péptidos biomimétricos, proteínas que mejoran la hidratación y antioxidantes protectores para nutrir la barrera cutánea.

La nueva línea de skincare de Dua Lipa, busca simplificar la rutina diaria y ofrecer resultados visibles.

Por ahora, Dua solo está disponible en su sitio web oficial y en tiendas seleccionadas en Europa y Estados Unidos.