Angélica Vale reacciona a los rumores de infidelidad tras anunciar su divorcio con Otto Padrón

Angélica Vale aseguró que es “fácil juzgar sin saber”, lo que de verdad ocurrió en su relación, que derivó en su divorcio. La actriz habló sobre las especulaciones que han circulado en torno a su separación de Otto Padrón, con quien estuvo casada durante 14 años y tiene dos hijos.

Durante la emisión de su programa de radio, Vale agradeció el apoyo que ha recibido de sus fans y amigos en los últimos días y se pronunció sobre los supuestos motivos de su separación.

“Les agradezco desde el fondo de mi alma que esta semana me hayan sostenido con su amor, con su alegría, con sus corazones moradas que me ponen en Youtube por todo lados”, dijo.

La famosa de 50 años pidió al público no hacer caso a las cosas que se están diciendo, ya que “es súper fácil de pronto agarrar y juzgar y decir sin saber la verdadera historia”, comentó.

Angélica Vale dijo respecto a los rumores de infidelidad, que no hará ningún comentario al respecto debido a recomendaciones legales.

“No voy a hablar, no porque no tenga cómo defenderme, sino porque mis abogados me han dicho que no hable. Y dos, porque yo nunca he estado en escándalos. Ya me tocará mi momento de hablar, ya me tocará mi momento de decir mis versiones, de decir las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión tanto Otto como yo”.

“Yo nada más les quiero recordar a toda esa gente que habla por hablar, que habla juzgando sin saber, que ojalá nunca a sus hijos les hagan lo que ustedes le hacen sin querer a los míos. Yo sé que soy pública, yo sé, pero yo soy la pública, mis hijos no”, concluyó, destacando que sus hijos son su prioridad en medio del proceso que atraviesa.

“Tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, que quiero que crezcan mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos. Sé que muchas mamás me van a entender”.