Otto Padron
Entretenimiento
Quién es Otto Padrón, esposo de Angélica Vale que le pidió el divorcio tras 14 años juntos
Este domingo salió a la luz la noticia del divorcio de la actriz con el empresario, con quien tiene dos hijas en común
November 10, 2025
·
Diana Laura Sánchez