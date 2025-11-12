Suscríbete
Entretenimiento

Otto Padrón exige que Ángela Vale pague los abogados de su divorcio

Luego de que Angélica Vale dio a conocer que se enteró en los medios de la demanda de divorcio que interpuso Otto, se reveló que en el documento se establece que sea la actriz quien se haga cargo de los gastos del proceso legal

November 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
quien-es-otto-padron-esposo-de-angelica-vale.jpeg

De acuerdo con la revista People en Español, la solicitud de divorcio fue presentada por Otto Padrón en una corte en Los Ángeles, California tras 14 años de matrimonio.

Angélica indicó en su programa de radio que se enteró de la noticia mientras cenaba con Otto, “es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó por sorpresa”, expresó.

En el documento, Otto no solicita una pensión conyugal debido a que el 10 de febrero de 2011, ambos firmaron un acuerdo prenupcial en el que acordaron que de estar en esta situación no se solicitaría. Además, Otto pide que cada quien conserve su propio matrimonio dado que no tienen bienes en común.

Lo que generó críticas fue que Otto solicita que Vale sea quien cubra los gastos del proceso legal y honorarios de los abogados.

Por otra parte, sobre la custodia de sus hijos, Angélica y Daniel, Otto propuso que se comparta a la mitad, para que ambos pasen tiempo con los menores durante la semana. La entrega de los hijos propone que se realice en el domicilio de uno de los padres, escuela o campamento.

También, pidió que ambos mantengan una comunicación respetuosa frente a sus hijos, y que ninguno hable mal del otro ni de sus allegados.

Otto Padron Angélica Vale
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
cazzu-debut-cinejpg
Entretenimiento
Cazzu debuta en el cine interpretando a una mamá soltera
November 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristian-castro-mariela-sanchez-terminaron.jpg
Entretenimiento
Cristian Castro y Mariela Sánchez habrían terminado entre rumores de infidelidad
November 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sally-kirkland-m.jpeg
Entretenimiento
Murió la actriz Sally Kirkland, ícono de “Los Ángeles de Charlie”
November 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guitarrista-kiss-causa-de-muertejpeg
Entretenimiento
Revelan causa de muerte del ex guitarrista de Kiss Ace Frehley
November 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-boda-damas-de-honor.jpg
Entretenimiento
Se revela quiénes serán las damas de honor en la boda de Taylor Swift
La cantante y el jugador de la NFL planean su boda para 2026
November 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-lupillo-rivera.jpg
Entretenimiento
Ex de Belinda le pide disculpas tras polémica por su libro
Luego de contrademandar a la cantante, Lupillo se disculpó
November 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbran en la premiere europea de Wicked: For Good en Londres
Entretenimiento
Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbran en la premiere europea de Wicked: For Good en Londres
Las protagonistas del esperado musical se robaron todas las miradas en Leicester Square con impactantes looks
November 10, 2025
 · 
Tania Franco
millie-bobby-brown-padrino-de-su-hija.jpeg
Entretenimiento
Millie Bobby Brown revela que Noah Schnapp es el padrino de su hija
Millie eligió a uno de sus compañeros de la serie “Stranger Things” como padrino de su hija adoptiva
November 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
quien-es-otto-padron-esposo-de-angelica-vale.jpeg
Entretenimiento
Quién es Otto Padrón, esposo de Angélica Vale que le pidió el divorcio tras 14 años juntos
Este domingo salió a la luz la noticia del divorcio de la actriz con el empresario, con quien tiene dos hijas en común
November 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez