Otto Padrón exige que Ángela Vale pague los abogados de su divorcio

De acuerdo con la revista People en Español, la solicitud de divorcio fue presentada por Otto Padrón en una corte en Los Ángeles, California tras 14 años de matrimonio.

Angélica indicó en su programa de radio que se enteró de la noticia mientras cenaba con Otto, “es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó por sorpresa”, expresó.

En el documento, Otto no solicita una pensión conyugal debido a que el 10 de febrero de 2011, ambos firmaron un acuerdo prenupcial en el que acordaron que de estar en esta situación no se solicitaría. Además, Otto pide que cada quien conserve su propio matrimonio dado que no tienen bienes en común.

Lo que generó críticas fue que Otto solicita que Vale sea quien cubra los gastos del proceso legal y honorarios de los abogados.

Por otra parte, sobre la custodia de sus hijos, Angélica y Daniel, Otto propuso que se comparta a la mitad, para que ambos pasen tiempo con los menores durante la semana. La entrega de los hijos propone que se realice en el domicilio de uno de los padres, escuela o campamento.

También, pidió que ambos mantengan una comunicación respetuosa frente a sus hijos, y que ninguno hable mal del otro ni de sus allegados.