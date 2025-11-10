Suscríbete
Quién es Otto Padrón, esposo de Angélica Vale que le pidió el divorcio tras 14 años juntos

Este domingo salió a la luz la noticia del divorcio de la actriz con el empresario, con quien tiene dos hijas en común

November 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
quien-es-otto-padron-esposo-de-angelica-vale.jpeg

Angélica Vale confirmó la noticia de su divorcio con Otto Padrón, luego de que el periodista argentino Javier Ceriani asegurara que la pareja se había separado tras 14 años de matrimonio.

Para quienes no saben quién es y a qué se dedica Otto Padrón, es un empresario que nació en 1965 en Cuba; quien se mudó a Madrid, España con su familia por los efectos del régimen comunista en su país. Luego de haberse establecido por un tiempo en España, llegó con su familia a Miami, Florida.

Otto estudió la Licenciatura en Ciencias en Comunicaciones de Radiodifusión y Economía en la University of Miami, y más adelante cursó una Maestría en Administración de Empresas en Florida International University. También completó sus estudios en el U.S. Army War College, donde se graduó con una Maestría en Estudios Estratégicos.

Ingresó a la vida militar en 1983, cuando se enlistó como soldado en una unidad de élite: la 1ª Brigada del 75 th Ranger Regiment (Airborne). Posteriormente, formó parte de la Guardia Nacional de Florida, desempeñándose como operador de Fuerzas Especiales. Su carrera en las fuerzas armadas culminó con el rango de coronel en la Reserva del Ejército de Estados Unidos.

Una vez retirado de la vida militar, Otto se enfocó al mundo de la comunicación dentro de los medios hispanos en Estados Unidos, especialmente en grandes cadenas.

En Univision desempeñó el cargo de vicepresidente senior de programación para toda la cadena televisiva, donde lideró estrategias de contenido enfocadas al público latino. Además, trabajó en el diseño de campañas y en el crecimiento de la audiencia en Telemundo.

En 2012 asumió el cargo de presidente y CEO de Meruelo Media, y recientemente inició su propio proyecto empresarial: ACTIFY, una firma dedicada a diseñar estrategias de medios.

Además, fue nombrado copresidente y director de operaciones de Get After It Media, donde actualmente lidera la expansión de distintas marcas televisivas.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
