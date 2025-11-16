Juez ordena audiencia en contra de Christian Nodal y sus padres

Christian Nodal y sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, se presentarán a una audiencia de imputación en la Ciudad de México, como parte del proceso legal que Universal Music sostiene en su contra por presunta falsificación de firmas en contratos cuando trabajaron juntos.

El conflicto entre el cantante mexicano y la disquera comenzó hace varios años cuando él empezaba en la industria musical y firmó un contrato con dicha empresa para trabajar juntos de 2016 a 2020, tiempo en el que Nodal lanzó sus discos Me dejé llevar, Ahora y Ayayay! de los que se desprenden temas como Adiós amor, Probablemente, No te contaron mal, De los besos que te di.

Cuando terminó el contrató, Nodal comenzó un proceso legal por vía civil en contra de Universal Music por los derechos de sus canciones. Sin embargo, la disquera contrademandó por presunta falsificación de firmas en contratos que la defensa del cantante había presentado como pruebas.

Entonces, al no llegar a ningún acuerdo, la disquera solicitó que se judicializara la carpeta de investigación para que fuera revisada por el juez, por lo que se programó la audiencia a la que tendrán que acudir, de no hacerlo, podrían ser acreedores a una orden de aprehensión.