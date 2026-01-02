Suscríbete
Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones fue hallada sin vida a los 34 años

La mujer fue encontrada en un hotel de lujo Fairmont en San Francisco durante la madrugada del jueves

Enero 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
La actriz, hija del reconocido actor y cineasta estadounidense de 79 años murió, marcando uno de los momentos más dolorosos de la vida del actor. Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco informó al portqal TMZ de que varias unidades acudieron al piso 14 del Hotel “por una emergencia médica”. Al llegar, los paramédicos, “realizaron una evaluación” e intentaron reanimarla, pero, finalmente no hubo nada que hqacer.

El caso quedó en manos del Departamento de Policía y de la Oficina el Médico Forense, que se encargarán de esclarecer los hechos que derivaron en el fallecimiento de Victoria Jones. Aunque hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, las autoridades descartaron indicios de violencia y también negaron que Victoria se hubiera quitado la vida.

Victoria era actriz, hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Keimberlea Cloughley, con quien el actor también tuvo a su hijo Austin Jones. Desde muy joven se involucró en el mundo del cine y realizó algunas apariciones como actriz, siguiendo los pasos de su padre, hasta que debutó en Men in Black II desde niña, participó en un episodio de la serie One Tree Hill en 2003 y volvió a trabajar en el cine en Los tres entierros de Melquíades Estrada.

