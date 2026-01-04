Suscríbete
Entretenimiento

La actriz Evangeline Lilly revela que sufre daño cerebral tras un accidente

La estrella de “Perdidos” “El hobbit” y “Ant-Man”, tiene secuelas de un aparatoso accidente en el que se desmayó y se golpeó la cabeza con una roca

Enero 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2026-01-04 at 5.09.33 PM.jpeg

La actriz Evangeline Lilly anunció que se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una caída en Hawái que le provocó daños cerebrales. De acuerdo con la actriz, los médicos descubrieron que “su cerebro está funcionando a menor capacidad en casi todas sus áreas”.

El incidente que originó esta situación ocurrió en mayo del año pasado, cuando Lilly de 46 años, se desmayó en una playa de Hawái y cayó de cara contra una roca.

Evangeline escribió en su cuenta de Instagram que aunque tiene disminución de sus capacidades cognitivas, se siente agradecida de poder vivir un día más, “el veredicto es: tengo un daño cerebral debido a mi lesión cerebral traumática. Reconforta saber que mi deterioro cognitivo no es solo perimenopausia; inquieta saber la dura batalla que supondrá intentar revertir las deficiencias”.

“Ahora mi trabajo consiste en llegar al fondo de eso con los médicos y luego embarcarme en la compleja labor de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que todo lo que hago es trabajo duro, aunque está bien”, añadió la actriz que se encuentra adaptándose tras lo ocurrido.

Finalmente, Lilly expresó que se ha tomado este proceso con calma, “me siento extraordinariamente agradecida de poder jugar un día más, un año más, en este precioso mundo. Esta es la conclusión de la actualización informativa. Muchas gracias por preocuparos”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
