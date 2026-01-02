Suscríbete
Tom Brady estaría estrenando romance con la influencer Alix Earle

Ambos desataron rumores tras ser captados juntos

Enero 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Tom Brady y Alix Earle fueron captados juntos la noche del 31 de diciembre en St.Barths, donde se dejaron ver muy cercanos durante la celebración de Año Nuevo.

El ex mariscal de campo de 48 años y la creadora de contenido de 25, podrían estar estrenando romance, luego de la ruptura de Tom con Gisele. En un video de TMZ, ambos aparecen en un club nocturno; Earle se dejó ver con un vestido, mientras que Brady lució una chamarra azul y pantalones a juego.

En las imágenes aparecen platicando y bailando juntos durante la celebración del Año Nuevo. En una de las escenas, la influencer le sonríe a Brady y se inclina para decirle algo al oído mientras le acariciaba la espalda.

Cabe mencionar que Alix también esta soltera ya que en diciembre, la revista People confirmó que terminó su reación con Braxton Berrios, jugador de los Houston Texans, con quien duró más de dos años.

Alix Earle es originaria del condado de Monmouth, en Nueva Jersey, y se volvió famosa gracias a sus videos de “Get Ready With Me” en Tiktok. Además, tras graduarse de la universidad, lanzó el podcast Hot Mess With Alix Earle bajo el sello The Unwell Network, creado por Alex Cooper.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
