Cómo a sus 27 años MrBeast se convirtió en multimillonario en tan solo una década

En 2014, un adolescente subía videos a YouTube sin cámaras profesionales, sin presupuesto y sin fama. Diez años después, ese mismo joven es uno de los creadores más influyentes del planeta y un multimillonario antes de los 30. Su nombre es MrBeast, aunque el mundo lo conoce como Jimmy Donaldson.
A sus 27 años, MrBeast no solo lidera YouTube en audiencia y alcance, sino que también mira hacia atrás con asombro —y algo de incredulidad— al ver sus primeros videos. Nada fue casual, todo fue obsesión, constancia y estrategia.
Constancia antes que talento
MrBeast comenzó a subir videos cuando tenía apenas 13 años. Durante años, su contenido pasó prácticamente desapercibido. No hubo éxito inmediato ni viralidad temprana. Lo que sí hubo fue una obsesión poco común por entender YouTube: títulos, miniaturas, retención de audiencia y algoritmos.
Mientras otros creadores buscaban fama rápida, él estudiaba qué funcionaba y por qué. Falló cientos de veces, pero cada video era un experimento.
Una vez, un chico de la preparatoria se me acercó y me dijo: “Lo único que haces es hablar de YouTube. A nadie le importa”. Y eso fue muy, muy doloroso para mí...
El punto de quiebre
El verdadero cambio llegó cuando uno de sus videos comenzó a generar ingresos significativos. En lugar de gastarlos, MrBeast tomó una decisión poco habitual: reinvertir absolutamente todo en el siguiente video.
Premios en efectivo, retos extremos, producciones cada vez más grandes. Su lógica era simple pero arriesgada: hacer el mejor video posible, aunque no dejara ganancias inmediatas. Esa apuesta lo llevó a crear un círculo virtuoso de crecimiento.
Dejé de hablar de YouTube al punto de que una vez uno de mis maestros me preguntó si era mudo, porque no decía nada. Y me resultaba muy difícil conectar con las personas, porque lo único de lo que hablaba, lo único que quería hacer, era mejorar videos, estudiar videos, trabajar en videos y entretener al mundo.
De creador a empresario
En menos de una década, MrBeast dejó de ser solo un youtuber para convertirse en un empresario digital. Hoy su imperio incluye canales en múltiples idiomas, marcas como Feastables y MrBeast Burger, y un equipo de cientos de personas.
A sus 27 años, MrBeast ha reaccionado públicamente a sus videos antiguos con una mezcla de humor y reflexión. Lejos de avergonzarse, reconoce que esos inicios imperfectos fueron esenciales. Cada error, cada video sin vistas y cada experimento fallido construyeron el camino hacia el éxito.