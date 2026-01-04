Suscríbete
Entretenimiento

Leonardo DiCaprio no pudo asistir al festival de Palm Springs por captura de Maduro

El actor estaba celebrando el Año Nuevo en el caribe cerca de Venezuela

Enero 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Las batallas de Leonardo DiCaprio por Oscar

Leonardo DiCaprio resultó afectado por el ataque de EU a Venezuela, donde fue capturado Nicolás Maduro, presidente de esa nación. El actor se vio obligado a cancelar su participación en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs debido a las restricciones aéreas derivadas de los ataques que afectaron su itinerario, según confirmó el Daily Mail.

Las limitaciones en el espacio aéreo caribeño terminaron comprometiendo el viaje de DiCaprio a Palm Springs, donde sería homenajeado en el festival. Leonardo iba a recibir el Premio al Logro Desert Palm por su participación en “One battle after another”, la comedia negra de Paul Thomas Anderson centrada en militantes de izquierda.

Una fuente cercana declaró al Daily Mail que durante la ceremonia se anunció que DiCaprio no asistiría debido a “las restricciones del espacio aéreo”.El actor grabó un mensaje y su discurso fue bien recibido.

Leonardo DiCaprio
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
