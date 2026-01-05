Kylie Jenner y Timothée Chalamet sellan la noche con un beso en los Critics’ Choice Awards 2026

La alfombra y el interior de los Critics Choice Awards no solo estuvieron marcados por discursos y estatuillas, sino también por un instante que capturó todas las miradas: el beso entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet, una confirmación pública de complicidad y apoyo en una noche clave.

Gracias a mi pareja de los últimos tres años. Gracias por nuestra base. Te amo. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón. Muchas gracias. Timothée Chalamet.

Minutos después, Chalamet subió al escenario para recibir el galardón a Mejor Actor por “Marty Supreme”, donde agradeció a Kylie por apoyarlo. Timothée Chalamet tuvo interpretación que la crítica ha celebrado por su riesgo y profundidad. El reconocimiento lo posiciona como uno de los favoritos de la temporada y vuelve inevitable la conversación sobre los Premios Óscar.

En entrevistas recientes, el actor se ha mostrado honesto —incluso impaciente— sobre su deseo de ganar su primer Oscar. Con el impulso de los Critics’ Choice y el respaldo de la crítica, la pregunta queda en el aire: ¿será “Marty Supreme” la actuación que finalmente lo lleve a levantar la estatuilla dorada?