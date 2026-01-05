Suscríbete
Entretenimiento

Kylie Jenner y Timothée Chalamet sellan la noche con un beso en los Critics’ Choice Awards 2026

El gesto romántico precedió a uno de los momentos más importantes de la carrera del actor, que se llevó el premio a Mejor Actor por “Marty Supreme”

Enero 04, 2026 • 
Tania Franco
Kylie Jenner y Timothée Chalamet sellan la noche con un beso en los Critics’ Choice Awards

Instagram.

La alfombra y el interior de los Critics Choice Awards no solo estuvieron marcados por discursos y estatuillas, sino también por un instante que capturó todas las miradas: el beso entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet, una confirmación pública de complicidad y apoyo en una noche clave.

Gracias a mi pareja de los últimos tres años. Gracias por nuestra base. Te amo. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón. Muchas gracias.
Timothée Chalamet.

Minutos después, Chalamet subió al escenario para recibir el galardón a Mejor Actor por “Marty Supreme”, donde agradeció a Kylie por apoyarlo. Timothée Chalamet tuvo interpretación que la crítica ha celebrado por su riesgo y profundidad. El reconocimiento lo posiciona como uno de los favoritos de la temporada y vuelve inevitable la conversación sobre los Premios Óscar.

En entrevistas recientes, el actor se ha mostrado honesto —incluso impaciente— sobre su deseo de ganar su primer Oscar. Con el impulso de los Critics’ Choice y el respaldo de la crítica, la pregunta queda en el aire: ¿será “Marty Supreme” la actuación que finalmente lo lleve a levantar la estatuilla dorada?

kylie jenner Timothée Chalamet
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
WhatsApp Image 2026-01-03 at 8.08.55 PM.jpeg
Entretenimiento
Familia de Tommy Lee rompe el silencio tras la muerte de Victoria Jones
Enero 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Lopez responde a quienes la critican por su forma de vestir
Enero 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
will smith
Entretenimiento
Will Smith es demandado por acoso sexual y despido injustificado
Enero 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2026-01-02 at 11.40.00 AM.jpeg
Entretenimiento
Pink recibió el 2026 internada en un hospital por una operación
Enero 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2026-01-02 at 10.03.43 AM.jpeg
Entretenimiento
Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones fue hallada sin vida a los 34 años
La mujer fue encontrada en un hotel de lujo Fairmont en San Francisco durante la madrugada del jueves
Enero 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
tom-brady-1200x675.jpg
Entretenimiento
Tom Brady estaría estrenando romance con la influencer Alix Earle
Ambos desataron rumores tras ser captados juntos
Enero 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
natalia bebé
Entretenimiento
Natalia Téllez recuerda la dolorosa ruptura con Christopher Uckermann de “Rebelde”
La conductora confesó que el actor se enamoró de su coprotagonista en una película, un episodio que vivió como profundamente humillante y que hoy recuerda desde la madurez emocional
Enero 01, 2026
 · 
Tania Franco
La hija de la fallecida Mariana Levy se reencontró con Talina Fernández
Entretenimiento
La hija de la fallecida Mariana Levy se reencontró con Talina Fernández
Abril 20, 2022
 · 
Diana Laura Sánchez