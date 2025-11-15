Suscríbete
La versión rock de “The Fate of Ophelia” que se volvió viral

Así suena el poderoso cover de una banda de Nashville de la canción de Taylor Swift

November 15, 2025 • 
Tania Franco
La banda Our Last Night volvió a romper internet con su explosivo cover rock de “The Fate of Ophelia”, una de las canciones más populares del nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl. La reinterpretación, compartida en TikTok e Instagram, se viralizó en cuestión de horas gracias a su fuerza, su energía y la manera en que transforma por completo el tono original de la canción.

¿Una versión con un toque de rock?

Mientras la versión de Taylor es emocional y pop, el cover de Our Last Night la lleva a un terreno lleno de riffs pesados, baterías contundentes y una interpretación vocal que convierte el tema en un himno rock alternativo. La banda mantiene la esencia del mensaje, pero lo envuelve en un sonido mucho más crudo y dramático que ha encantado incluso a los Swifties más puristas.

@olnband

Taylor Swift…. But heavy??! New cover out now! #foryoupage #fyp #coversong #singer #taylorswift

♬ original sound - Our Last Night

Taylor Swift
