La versión rock de “The Fate of Ophelia” que se volvió viral

La banda Our Last Night volvió a romper internet con su explosivo cover rock de “The Fate of Ophelia”, una de las canciones más populares del nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl. La reinterpretación, compartida en TikTok e Instagram, se viralizó en cuestión de horas gracias a su fuerza, su energía y la manera en que transforma por completo el tono original de la canción.

¿Una versión con un toque de rock?

Mientras la versión de Taylor es emocional y pop, el cover de Our Last Night la lleva a un terreno lleno de riffs pesados, baterías contundentes y una interpretación vocal que convierte el tema en un himno rock alternativo. La banda mantiene la esencia del mensaje, pero lo envuelve en un sonido mucho más crudo y dramático que ha encantado incluso a los Swifties más puristas.