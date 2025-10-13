La historia que inspiró “The Fate of Ophelia” el nuevo hit de Taylor Swift

Taylor Swift se inspiró en el personaje Ophelia de la famosa tragedia Hamlet, escrita por William Shakespeare para su nueva canción. En Hamlet, Ophelia experimenta un profundo sufrimiento porque su padre Polonio es asesinado a manos de Hamlet, mientras que él se distancia de ella y sus manipulaciones la empujan a la locura. Finalmente, se ahoga tras caer a un arroyo.

Ophelia se convirtió en un símbolo literario de la mujer trágica, su destino ha sido reinterpretado en múltiples formas en el arte y la cultura.

Para la portada del álbum “The Life of a Showgirl” y en el video de “The Fate of Ophelia”, Taylor se inspira visualmente en la pintura Ophelia de Sir John Everett Millais, donde representa a Ophelia flotando en un arroyo, rodeada de flores, con la cabeza y parte del cuerpo emergiendo sobre el agua.

Time enfatiza que esa salvación simbólica es parte clave del mensaje, “ella canta que su corazón fue salvado de la melancolía, una referencia al ahogamiento de Ophelia”.

LETRA DE LA CANCIÓN

Te oí llamar

por el megáfono.

Quieres verme completamente sola.

Según cuenta la leyenda, eres

todo un pirómano.

Enciendes la cerilla para ver cómo explota.

Y si nunca hubieras venido a por mí,

quizá me habría ahogado en la melancolía.

Juré lealtad a mí mismo, a mí y a mí.

Justo antes de que iluminaras mi cielo.

Todo ese tiempo

Estuve sentado solo en mi torre

Tú solo estabas perfeccionando tus poderes

Ahora puedo verlo todo

Una noche, tarde

Me sacaste de mi tumba y

Salvaste mi corazón del destino de Ofelia

Mantente al cien por cien

En la tierra, el mar, el cielo

Jura lealtad a tus manos

Tu equipo, tus vibraciones

No me importa dónde hayas has estado

Porque ahora eres mío

Va a ser una noche de insomnio

Has estado soñando con

El destino de Ofelia

La hija mayor de un noble

Ofelia vivía en una fantasía

Pero el amor era un frío lecho de escorpiones

El veneno le robó la cordura

Y si nunca hubieras venido a buscarme

Podría haber permanecido en el purgatorio

Me envuelves como una cadena, una corona, una enredadera

Arrastrándome hacia el fuego

(Estribillo)

Está encerrado en mi memoria

Y solo tú tienes la llave

Ya no me ahogo ni me engañan

Todo porque viniste a por mí

Encerrado en mi memoria

Y solo tú tienes la llave

Ya no me ahogo ni me engañan

Todo porque viniste a por mí

Salvaste mi corazón del destino de Ofelia

Ophelia es uno de los personajes más enigmáticos de Shakespeare, hija de Polonio y amante de Hamlet, quien es utilizada y manipulada por los hombres que la rodean, hasta quedar devastada por la muerte de su padre y el rechazo de Hamlet.

En la versión de la canción de Taylor Swift, Ophelia deja de ser víctima, la letra convierte su historia en la de una mujer atrapada por las expectativas, pero que canta su dolor para sobrevivir. En su obra, su locura fue la forma de expresar su verdad antes de morir ahogada.

Ophelia representa a todas las mujeres cuya vida ha sido descrita por otros y que, como Swift, buscan reescribir su propio final.