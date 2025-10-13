La historia que inspiró “The Fate of Ophelia” el nuevo hit de Taylor Swift

Taylor Swift se inspiró en el personaje Ophelia de la famosa tragedia Hamlet, escrita por William Shakespeare para su nueva canción. En Hamlet, Ophelia experimenta un profundo sufrimiento porque su padre Polonio es asesinado a manos de Hamlet, mientras que él se distancia de ella y sus manipulaciones la empujan a la locura. Finalmente, se ahoga tras caer a un arroyo.
Ophelia se convirtió en un símbolo literario de la mujer trágica, su destino ha sido reinterpretado en múltiples formas en el arte y la cultura.
Para la portada del álbum “The Life of a Showgirl” y en el video de “The Fate of Ophelia”, Taylor se inspira visualmente en la pintura Ophelia de Sir John Everett Millais, donde representa a Ophelia flotando en un arroyo, rodeada de flores, con la cabeza y parte del cuerpo emergiendo sobre el agua.
Time enfatiza que esa salvación simbólica es parte clave del mensaje, “ella canta que su corazón fue salvado de la melancolía, una referencia al ahogamiento de Ophelia”.
LETRA DE LA CANCIÓN
Te oí llamar
por el megáfono.
Quieres verme completamente sola.
Según cuenta la leyenda, eres
todo un pirómano.
Enciendes la cerilla para ver cómo explota.
Y si nunca hubieras venido a por mí,
quizá me habría ahogado en la melancolía.
Juré lealtad a mí mismo, a mí y a mí.
Justo antes de que iluminaras mi cielo.
Todo ese tiempo
Estuve sentado solo en mi torre
Tú solo estabas perfeccionando tus poderes
Ahora puedo verlo todo
Una noche, tarde
Me sacaste de mi tumba y
Salvaste mi corazón del destino de Ofelia
Mantente al cien por cien
En la tierra, el mar, el cielo
Jura lealtad a tus manos
Tu equipo, tus vibraciones
No me importa dónde hayas has estado
Porque ahora eres mío
Va a ser una noche de insomnio
Has estado soñando con
El destino de Ofelia
La hija mayor de un noble
Ofelia vivía en una fantasía
Pero el amor era un frío lecho de escorpiones
El veneno le robó la cordura
Y si nunca hubieras venido a buscarme
Podría haber permanecido en el purgatorio
Me envuelves como una cadena, una corona, una enredadera
Arrastrándome hacia el fuego
(Estribillo)
Está encerrado en mi memoria
Y solo tú tienes la llave
Ya no me ahogo ni me engañan
Todo porque viniste a por mí
Encerrado en mi memoria
Y solo tú tienes la llave
Ya no me ahogo ni me engañan
Todo porque viniste a por mí
Salvaste mi corazón del destino de Ofelia
Ophelia es uno de los personajes más enigmáticos de Shakespeare, hija de Polonio y amante de Hamlet, quien es utilizada y manipulada por los hombres que la rodean, hasta quedar devastada por la muerte de su padre y el rechazo de Hamlet.
En la versión de la canción de Taylor Swift, Ophelia deja de ser víctima, la letra convierte su historia en la de una mujer atrapada por las expectativas, pero que canta su dolor para sobrevivir. En su obra, su locura fue la forma de expresar su verdad antes de morir ahogada.
Ophelia representa a todas las mujeres cuya vida ha sido descrita por otros y que, como Swift, buscan reescribir su propio final.